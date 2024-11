Rose Miriam resgata foto antiga com Gugu e os filhos: 'Síndrome do ninho vazio'

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam fez uma declaração ao compartilhar uma foto inédita de um momento especial em família

Mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019), a médica Rose Miriam Di Matteo usou as redes sociais na noite de domingo, 3, para compartilhar com o público uma foto inédita ao lado do apresentador e dos três herdeiros, João Augusto, Marina e Sofia. Em seu Instagram oficial, ela recordou o momento do clique e fez uma declaração à família.

Na imagem publicada por Rose Miriam, os cinco aparecem sorridentes enquanto aproveitavam um dia juntos. A médica contou que não conteve a emoção ao se deparar com o registro compartilhado originalmente por um fã clube de Gugu.

"Ah! Quando abri o aplicativo do Instagram, me deparei com essa fotografia. Nossa!! Que alegria se encheu o meu coração ao ver!! Saudades dessa época!! As crianças ainda eram pequenas, e viviam debaixo das minhas asas!! Agora elas cresceram, e cada qual vive a sua própria vida! Ainda não me adaptei totalmente a essa nova realidade. Ainda sofro a síndrome do ninho vazio!", escreveu ela na legenda.

No sábado, 2, Rose Miriam fez uma homenagem especial ao apresentador. Na ocasião, ela relembrou que a morte dele completará 5 anos no dia 20 de novembro e falou sobre a parceria que tiveram ao longo da vida na criação dos três filhos.

"Está chegando o dia 20 de novembro, quando em 2019 o espírito do Gugu foi devolvido à Deus! Ele voltou para os braços e cuidados de Deus! Ele está bem melhor do que nós que vivemos em um mundo que jaz no maligno. Um dia estarei ao lado do Gugu novamente! Ao lado do grande homem de Deus! Homem que amei e que fui muito amada por ele!", iniciou Rose.

"Eu tive o privilégio de viver inúmeros momentos ao seu lado! Aprendi muito com ele, e sei que comigo ele também aprendeu algo de bom.Pudemos viver em família , e esses momentos jamais sairão da minha mente e do meu espírito. Eu oro sempre para que eu logo vá viver na eternidade com Deus, Jesus e também com o Gugu", continuou ela em outro trecho.

