Rodriguinho mostra encontro especial com ex-BBBs: 'Dia bom'

Do BBB 24 para a vida! O cantor Rodriguinho encantou ao mostrar um momento especial ao lado de ex-colegas do quarto Gnomo

O cantor Rodriguinho usou as redes sociais para dividir com o público registros especiais do reencontro com ex-participantes do BBB 24, da Globo. Na última terça-feira, 23, ele recebeu em sua casa alguns ex-colegas de confinamento do famoso quarto Gnomo.

Nos registros publicados em seu Instagram, Rodriguinho surgiu ao lado de Fernanda Bande, Lucas Pizane e Giovanna Lima. "Dia muito bom com a gnomada presente… bom receber vocês", declarou o artista na legenda.

O post, é claro, rapidamente se encheu de comentários carinhosos de fãs dos ex-BBBs: "Acho bonito isso, vocês ficaram amigos, primeiro BBB que vejo isso acontecer. Parabéns para vocês", disse um internauta. "Saudade de assistir os gnomos confabulando", falou outro.

Além de matarem a saudade, o reencontro foi marcado por um churrasco na residência do cantor. Os detalhes da tarde especial foram compartilhados por Fernanda, que impressionou ao mostrar alguns lugares da casa como a piscina e a garagem com carros de luxo.

O local também conta com um cômodo todo mobiliado para os gatos de estimação do famoso. O estúdio onde Rodriguinho trabalha também foi exibido por Fernanda Bande, que fez questão de elogiar a decoração, composta com álbuns da carreira do cantor. "Muito bom gosto", declarou ela.

Rodriguinho fala sobre impactos do BBB 24 em sua vida

Rodriguinho abriu o jogo e revelou ter perdido algumas amizades depois de participar do BBB 24. Convidado do programa 'Selfie Service', o cantor disse que o 'cancelamento' dentro do programa serviu para afastar algumas pessoas que não ficaram do seu lado durante as polêmicas dentro da atração.

"A gente não imagina o que tá acontecendo com a nossa família aqui fora. Minha esposa discutiu com todo mundo, ela não quis saber, desfez amizades para caramba. Teve coisa que olhei para ela e falei: 'amor, é mãe', sabe? Beleza, eu entendi, tá falando de mim, mas pega mais leve", ele disse.

"Eu aceito o Brasil inteiro falando de mim, pode falar, eu sou artista e a vida inteira falaram de mim. Mas quem me conhece, meu irmão? Você entra na minha casa, me conhece... Ah, aí não. Separei o joio do trigo legal", explicou, fazendo referência bíblia à parábola do Novo Testamento em que, durante o Juízo Final, os anjos iriam separar os 'filhos do maligno' (o joio) dos 'filhos do reino' (o trigo).

"Peraí, você me conhece, meu parceiro. Você pensa igual a mim, e fala coisas piores do que eu falo. Você vai surfar na minha onda? Eu nunca faria isso com um amigo meu. É muito difícil, fiquei muito decepcionado em saber", lamentou.