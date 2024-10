Rodrigo Faro revela talento da filha do meio: 'Será apresentadora'

Ao prestigiar a filha do meio, Maria Viel Faro, em evento especial da escola, Rodrigo Faro revela talento e aponta profissão para a garota

A filha do meio de Rodrigo Faro e Vera Viel, Maria Viel Faro, mostrou que puxou para os pais e tem o dom da comunicação. Nesta terça-feira, 29, o comunicador da Record TV prestigiou um evento da herdeira na escola e falou sobre ela seguir a carreira de jornalista.

Em uma simulação, a jovem, de 16 anos, apareceu bem concentrada e acompanhando as informações. Rodrigo Faro então contou que a menina tem habilidade na escrita e também na apresentação. Pai coruja, ele não deixou de se orgulhar e falar sobre a garota ser âncora.

"Minha filha, Maria Viel Faro, fazendo a cobertura jornalística de uma simulação da ONU na sua escola! Que orgulho de você, filha. Seus artigos ficaram maravilhosos", escreveu ele. "Com certeza minha filha será apresentadora de telejornal", garantiu. "Escreve e se expressa muito bem! Minha jornalista do coração", disse encantado.

Apesar de ainda estar se recuperando da cirurgia, de retirada de tumor, e usando muletas, Vera Viel foi com o marido prestigiar as filhas nos eventos da escola. Nesta terça-feira, 29, a modelo contou detalhes da segunda etapa de seu tratamento com radioterapia, que começará na próxima semana.

Além de Maria Viel Faro, o casal tem mais duas meninas: a primogênita Clara Viel Faro e a caçula Helena Viel Faro, que compartilha vários vídeos religiosos falando de sua fé e crença na Bíblia.

Vera Viel encanta ao mostrar momento com as filhas

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais na noite deste domingo, 27, para compartilhar um momento em família. No feed do Instagram, ela mostrou uma foto em que aparece ao lado das três filhas: Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.

O clique foi feito ainda no hospital, após a modelo remover um tumor raro e maligno, o sarcoma sinovial, de sua coxa esquerda. "A maior riqueza para Deus é a família", escreveu ela na legenda da publicação.

