Rodrigo Faro entrega boa relação com o genro: 'Virou um filho'

Se dão bem! O apresentador Rodrigo Faro abriu o jogo e comentou sobre a relação do genro, namorado de sua filha Maria, com a família

O apresentador Rodrigo Faro abriu o coração e revelou que possui uma ótima relação com o genro, Caio Narcisi. O jovem jogador de futebol é namorado de Maria, de 16 anos, filha do artista.

Em entrevista à repórteres que estavam na porta da festa de 15 anos de Rafaella Justus, ocorrida na sexta-feira, 30, Rodrigo não poupou elogios ao genro. Ele, inclusive, acompanhou a família da amada no grande evento da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

"Tive que comprar um carro com 7 lugares. A Maria está com o namorado, então não dá para ir em dois carros. Aí, falei: 'vamos comprar um com 7 lugares e colocamos ele no porta-malas'", brincou o apresentador da Record TV.

"Ele é um amor. Eu adoro o Caio, jogamos bola juntos, beach tênis. Virou um filho. E isso é muito legal, né? Você trazer para dentro de casa, não deixar o jovem na rua… A gente meio que adotou, ele é um menino muito bonzinho", continuou Rodrigo Faro.

Em seguida, Vera Viel, esposa do artista, também comentou a respeito do genro. Esbanjando alegria, ela contou que possui uma relação bem amigável com as filhas. "Eu estou sempre conversando com as meninas. Quando ela [Maria] começou a namorar, a primeira pessoa que ela veio contar foi para a mãe. Então, fico muito feliz que elas são muito minhas amigas, me contam tudo, isso é muito importante", concluiu.

Recentemente, Maria comemorou 1 ano de namoro com Caio Narcisi. Em suas redes sociais, a herdeira de Faro trocou declarações apaixonadas com o namorado em celebração à data especial.

Vale lembrar que além de Maria, Rodrigo Faro e Vera Viel também são pais de Clara, de 19 anos, e Helena, de 11.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por maria (@mariavielfaro)

Quem é o genro de Rodrigo Faro? Conheça Caio Narcisi

Caio Narcisi é jogador de futebol e ainda leva uma vida de anônimo. Atualmente, o rapaz soma pouco mais de 5 mil seguidores em suas redes sociais, onde compartilha fotos em campo, de viagens e ao lado da namorada, Maria.

A filha de Rodrigo Faro assumiu publicamente o namoro em setembro de 2023, quando o apresentador da Record revelou que seu primeiro genro já estava convivendo com a família e frequentando sua casa.

"Achei que ia ficar com ciúme, mas estou muito tranquilo, e me relacionando muito bem, como se eu tivesse ganhado um filho", contou Rodrigo, na ocasião.