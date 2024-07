Filha de Rodrigo Faro celebra aniversário de namoro com jogador de futebol

Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel, Maria Faro comemora seu primeiro aniversário de namoro com jogador de futebol; saiba quem é o sortudo

Na última quarta-feira, 17, Maria Viel Faro, filha do apresentador Rodrigo Faro e da modelo Vera Viel, comemorou seu primeiro aniversário de namoro com o jogador de futebol Caio Narcisi. Em suas redes sociais, a adolescente, que está com 16 anos, trocou declarações apaixonadas com o namorado para celebrar a data especial.

Através de seu perfil no Instagram, Maria compartilhou uma foto sorridente ao lado do atleta em uma praia. Na legenda, a jovem se declarou de forma discreta, mas significativa: "1.0 ao seu lado. Te amo pra sempre!”, escreveu a herdeira do apresentador. Caio também postou a mesma foto com a declaração especial em sua rede social.

Vale lembrar que Maria e Caio assumiram o relacionamento em setembro do ano passado, depois que o apresentador revelou que seu primeiro genro já estava convivendo com a família e frequentando sua casa: “A minha filha Maria está namorando. O menino já está dentro de casa, jogando beach tênis, bola comigo”, disse.

“Achei que ia ficar com ciúme, mas estou muito tranquilo, e me relacionando muito bem, como se eu tivesse ganhado um filho”, contou Rodrigo. Pouco depois dessa declaração, os adolescentes publicaram a primeira foto juntos e oficializaram o namoro. Desde então, eles compartilham fotos juntos em viagens e eventos, como shows.

Em sua conta, Caio também publica fotos de suas conquistas como jogador de futebol no Alphaville Tênis Clube. Apesar disso, o rapaz ainda leva uma vida relativamente anônima, sendo seguido por apenas 5 mil pessoas em suas redes sociais, enquanto a herdeira do apresentador conta com quase meio milhão de admiradores.

Rodrigo Faro choca ao revelar mensalidade da escola das filhas:

Rodrigo Faro tem dado o que falar nas redes sociais por conta de um vídeo que viralizou. Durante uma palestra, o apresentador revelou o valor que paga na mensalidade da escola de suas filhas, Clara, de 19 anos, Maria, 16, e Helena, 11. Isso porque ele explicou que paga R$ 4 mil por mês para cada uma delas estudarem como forma de ensiná-las a serem humildes.

Durante sua participação no “Marçal Talks", Rodrigo explicou a decisão e falou sobre o valor do colégio em que suas herdeiras estudam: "O pessoal fala assim: 'Ah, coloca seus filhos na escola que forma líderes'. Eu falei: 'Não, não de jeito nenhum'. Qual vai ser a conversa? 'Qual helicóptero que o seu pai tem? Que barco que seu pai tem?”, o apresentador detalhou a escolha e causou na web.