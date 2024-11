Vera Viel mostra presente especial que ganhou da filha caçula; veja

Antes de iniciar segunda fase do tratamento, Vera Viel mostra presente cheio de significado que recebeu da herdeira mais nova

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, mostrou um presente especial que ganhou de sua filha caçula, Helena Viel Faro. Nesta segunda-feira, 04, a famosa compartilhou uma foto e seus stories exibindo o item confeccionado pela herdeira e encantou.

Mais uma vez, a jovem chamou a atenção com sua sensibilidade e religiosidade. Antes da mãe iniciar a segunda fase do tratamento contra o câncer, com radioterapia, a menina fez um quadro com a palavra Jesus para dar mais forças para Vera.

"Presenta da Helena Viel Faro", postou a esposa do apresentador da Record TV o quadro pintado pela filha e colocou um coração ao adorar a lembrança.

É bom lembrar que logo quando Vera Viel descobriu o tumor raro e maligno na coxa esquerda, Helena comoveu com um vídeo falando sobre a cura ser seu presente de Dia das Crianças. Na última semana, a modelo exibiu as cicatrizes em suas duas pernas e falou sobre a importância de ter tido um diagnóstico precoce.

Médico explica câncer raro de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

