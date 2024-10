Rodrigão volta aos treinos após grave problema de saúde: 'Nada fácil'

O influenciador Rodrigão celebrou em suas redes sociais a oportunidade de voltar aos treinos após enfrentar um grave problema de saúde

Recentemente, Rodrigão passou por um baita susto ao descobrir um tumor suprarrenal. O famoso passou por uma cirurgia de emergência e precisou retirar o rim esquerdo e o baço.

Já em casa, o influenciador segue se recuperando e até mesmo conseguiu retomar seus treinos. Nesta sexta-feira, 4, o marido de Adriana Sant'Anna compartilhou uma foto em que aparece na academia e celebrou o momento.

"Voltando para a academia. Para quem não acompanhou, eu comecei a me sentir mal durante um treino, nesse mesmo lugar da foto. Depois, fui para casa e, na noite de 22/08, fui ao hospital e voltei para casa duas semanas depois", começou ele.

Ele ainda aproveitou para atualizar os fãs sobre sua recuperação. "Estou na fase 2 da minha recuperação e já posso levantar uns cotonetes de 10 libras. E, acredite, não está nada fácil, mas estou extremamente feliz em poder voltar em tempo recorde. Acredite no processo e dê o seu máximo no processo. É durante o processo que você vai ser curado e vai conseguir entender a dependência de Deus".

Na legenda, Rodrigão ressaltou a importância de sua fé. "A nossa força está na nossa fé e em nossa cabeça! Seja forte, seja corajoso, seja fiel à sua essência e fiel a Deus. Não existe nada que possa te parar, confie em mim".

Conversa com os filhos

O ex-BBB Rodrigão usou os Stories do Instagram para abrir uma caixinha de perguntas e responder algumas curiosidades dos fãs. O marido da também ex-BBB e influenciadora Adriana Sant'Anna passou por uma cirurgia de emergência no mês passado após ser diagnosticado com um tumor suprarrenal e remover o rim esquerdo e o baço, e acabou sendo questionado sobre como contou sobre o problema de saúde para os filhos, Rodrigo, de oito anos, e Linda, de seis.

Rodrigão revelou que foi bastante sincero com os herdeiros e expôs toda a verdade. "Contei tudo, 100% como foi! Eles estavam comigo no dia em que eu passei mal. Coloquei os dois para dormir, assim que eles pegaram no sono, fui para o hospital. Aqui em casa sempre somos os primeiros a explicar as coisas para eles. Esses dois são uma fortaleza!", disse ele.

Depois, o ex-BBB ainda respondeu um internauta que quis saber sobre os estudos dos seus filhos, já que eles moram nos Estados Unidos. "Ai nos EUA, seus filhos estudam em escola pública ou particular?", quis saber um fã.

"Optamos pela escola privada. Eles estudam em uma escola cristã, toda semana tem culto com os pais antes da aula, eles estudam a bíblia, o ensino é sensacional e a evolução deles tem sido muito grande!", explicou.