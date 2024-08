Rodolfo Sancho pretende recorrer após filho ser condenado à prisão perpétua

Rodolfo Sancho planeja ‘implorar’ perdão após o filho, Daniel Sancho, ser condenado à prisão perpétua por crime gravíssimo; afirma jornal

Na última quinta-feira, 29, o filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, o chef Daniel Sancho, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato e esquartejamento do médico colombiano Edwin Arrieta, na ilha de Koh Pha Ngan, na Tailândia. Agora, a família dele planeja ‘implorar perdão’ ao rei tailandês, Maha Vajiralongkorn, para tentar reverter a decisão.

Segundo informações do jornal espanhol ‘El Economista’, Rodolfo estuda maneiras de reaver a condenação do herdeiro ao lado de sua equipe jurídica e, ao que tudo indica, seu filho deve escrever uma carta para implorar perdão ao rei. Isso porque na justiça tailandesa, o monarca pode reconsiderar a pena para quem assume o crime e reconhece sua culpa.

No entanto, Daniel deve ter seu pedido analisado no próximo ano, já que o rei costuma avaliar os pedidos somente em seu aniversário, que acontece em julho. Enquanto isso, a equipe jurídica do ator procura outras maneiras de recorrer da decisão do juiz, que definiu a prisão perpétua como uma "recompensa" pelo bom comportamento do chef.

Em detenção provisória desde o ano passado, Daniel Sancho poderia ter sido condenado à morte, tendo em vista a gravidade do crime e a legislação tailandesa. No entanto, após o julgamento, foi decidido que o chef deveria passar a vida atrás das grades, além de pagar uma compensação de US$ 130 mil para a família da vítima.

Entenda o caso de Daniel Sancho:

De acordo com o jornal El Clarín, da Argentina, Daniel Sancho, de 30 anos, foi acusado pelo assassinato e esquartejamento do médico colombiano Edwin Arrieta, de 45 anos. Apesar de ser espanhol, o chef cometeu o crime durante uma viagem na ilha de Koh Pha Ngan, na Tailândia, e por isso responde a legislação tailandesa.

Na época, os restos mortais da vítima foram localizados em sacos plásticos em várias áreas da ilha onde ele morreu e o crime foi considerado premeditado pelas autoridades. Em um documentário da HBO sobre o caso, Rodolfo Sancho contou que seu filho foi ameaçado pelo médico e os dois brigaram, o que levou à morte de Arrieta.

Quem é Rodolfo Sancho?

Embora não seja muito conhecido no Brasil, Rodolfo Sancho é um fenômeno na Espanha. Filho do ator Sancho Gracia e da jornalista Noela Aguirre, ele seguiu os passos dos pais e brilhou nas telonas espanholas, com filmes como ‘Taxi’, ‘Dentro do paraíso’ e ‘Todos Ardarán’, além de novelas de sucesso como ‘Paraíso’ e ‘Hospital Central’.