Filho de ator é condenado à prisão perpétua. Entenda o que aconteceu

Filho do ator Rodolfo Sancho, Daniel Sancho foi condenado à prisão perpétua por causa de crime gravíssimo. Entenda o que aconteceu

Filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, o chef Daniel Sancho, de 30 anos, foi condenado à prisão perpétua nesta quinta-feira, 29. De acordo com o jornal El Clarín, da Argentina, o rapaz foi acusado pelo assassinato e esquartejamento do médico colombiano Edwin Arrieta, de 45 anos, na ilha de Koh Pha Ngan, na Tailândia.

O juiz do processo entendeu que Daniel agiu com premeditação ao cometer o crime em agosto de 2023. Além da prisão, o rapaz ainda deverá pagar uma compensação de US$ 130 mil para a família da vítima.

No entanto, os advogados de Daniel Sancho vão recorrer da decisão do juiz. Por enquanto, o chef está em detenção provisória na Tailândia desde 2023. Na época, ele assumiu que matou e esquartejou o médico, mas sabia em quantos pedaços cortou o corpo do homem. “Foram 17 ou 20 [cortes], empacotados em umas oito ou nove sacolas, mas não sei quais partes estão em cada sacola”, disse ele. Os restos mortais da vítima foram localizados em sacos plásticos em várias áreas da ilha onde ele morreu.

Em um documentário da HBO sobre o caso, o ator Rodolfo Sancho contou que seu filho foi ameaçado pelo médico e os dois brigaram, o que levou à morte de Arrieta.

Homem que estava envolvido no sequestro de Patricia Abravanel volta à prisão

Um dos homens envolvidos no sequestro da apresentadora Patricia Abravanel há 23 anos voltou para a prisão. De acordo com o site G1, o homem foi detido na quarta-feira, 21, em Itaquera, São Paulo, e foi acusado de alugar uma casa para traficar drogas.

Dentro da casa, a polícia encontrou um bar secreto com máquinas caça-níqueis. Então, o homem e um comparsa foram acusados de tráfico de drogas, jogo de azar e associação ao tráfico.

Por enquanto, os detalhes sobre a investigação não foram revelados.