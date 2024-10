Lexa está grávida! Quem é Ricardo Vianna, noivo da cantora e pai do bebê

A cantora Lexa está grávida! Ela anunciou a novidade para os fãs por meio de um vídeo com o noivo, Ricardo Vianna. Saiba quem é o ator

A cantora Lexa está grávida! Nesta quinta-feira, 31, ela anunciou a novidade para os fãs por meio de um vídeo com o noivo, o ator Ricardo Vianna, e um depoimento emocionante. Com isso, que tal saber mais sobre o pai do bebê?

Aos 30 anos, o ator Ricardo Vianna já esteve no elenco da novela Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, de 2016, na qual viveu o personagem Giovane. Além disso, ele também atuou em Tempo de Amar (2017), Verão 90 (2019) e Travessia (2022).

E o artista já é pai de uma menina, Cecília, de 8 anos de idade, fruto de relacionamento anterior. Ex-lutado de jii-jítsu, ele foi campeão brasileiro do esporte por três anos. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar momentos de sua rotina, momento ao lado da filha e também de viagens que realizou com Lexa.

Em 2016, Ricardo Vianna participou do programaEncontro com Fátima Bernardes, da Globo, e falou sobre o susto de ter se tornado pai aos 22 anos de idade.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Vianna (@ricardovianna)

Noivado com Lexa

Lexa e Ricardo Vianna oficializaram o noivado com uma festa intimista no dia 11 de outubro. O casal pretende oficializar o casamento em 2025, mas a data ainda é mantida em segredo por eles. Vale lembrar que o pedido de casamento aconteceu em uma viagem deles para a Europa. O ator escolheu um ponto da Noruega, onde é possível ver a aurora boreal, para pedir a mão da amada.

O anúncio da gravidez

A novidade foi anunciada por meio de uma publicação no Instagram. Os dois apareceram trocando carinhos enquanto exibiam uma foto do ultrassom do bebê que esperam juntos. "Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a MAIOR realização que eu poderia ter! Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no “forninho” da melhor maneira", disse ela na legenda.