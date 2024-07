Reynaldo Gianecchini muda o visual e mostra resultado na web

Reynaldo Gianecchini aproveitou o tempo livre para dar uma renovada no visual e fez questão de compartilhar o resultado nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 17, Reynaldo Gianecchini aproveitou o tempo livre para dar aquele tapa no visual. O ator decidiu pintar os cabelos e as sobrancelhas de preto.

Em sua conta no Instagram, o artista compartilhou uma sequência de fotos do processo. Em uma das imagens, inclusive, Reynaldo apareceu com a tintura nos fios.

"O antes e depois com o fera", escreveu ele na legenda, marcando o perfil do profissional responsável pela transformação.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários elogiando a beleza do famoso. "Menino... tu envelhece igual um bom vinho", escreveu uma internauta. "Não tem como ser mais lindo", escreveu outra. "Você arrasando como sempre. Talento de fazer inveja aos outros", disse ainda uma terceira.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)

Comentários negativos

O ator Reynaldo Gianecchini desabafou sobre as críticas que tem recebido recentemente por causa da interpretação dele como uma drag queen em Priscilla, A Rainha do Deserto, um musical que está em cartaz desde o início de junho deste ano. O ator comparou a recepção do público à interpretação dele como um líder religioso insano e como a personagem da peça, pontuando que o tratamento foi mais hostíl à atuação recente.

Em Bom Dia, Verônica, série da Netflix, o artista interpretou Matias, um líder religioso que usava da influência e poder para abusar sexualmente de mulheres e agredir, psicologicamente e fisicamente, a esposa e a filha. O ator apontou que na época em que viveu o personagem foi aclamado pela maioria das pessoas, que teriam se impressionado com a atuação dele: "Fiz um abusador, um cara terrível, quase um psicopata. Eu recebi muitos comentários positivos sobre meu trabalho e sobre a série", disse ele.

"No meu trabalho recente, eu faço uma Drag Queen. Sim, tem gente que adora, que vai à peça e fica maravilhado, mas estou recebendo um monte de comentários negativos de pessoas que misturam o meu personagem a minha vida pessoal. Destilam toda raiva e preconceitos, falam coisas inacreditáveis", expôs Reynaldo.