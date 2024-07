Repórter é pego de surpresa por ginasta mirim da antiga escola de Rebeca Andrade

A menina da antiga escola de Rebeca Andrade assistia a final em equipes das Olimpíadas e surpreendeu com a celebração pela queda de rival do Brasil

O repórter Tiago Medeiros, da TV Globo, foi pego de surpresa pelo "espírito esportivo" de uma ginasta mirim, que pratica ginástica artística na mesma escola que Rebeca Andrade treinava em Guaralhos, na Grande São Paulo. A emissora filmava a reação das alunas à final olímpica do esporte, quando a pequena comemorou a queda de uma das rivais chinesas do Brasil, surpreendendo o repórter e viralizando nas redes.

A atleta chinesa caiu durante a sua sequência na trave, o que alvoroçou as meninas. No entanto, a pequena, que estava do lado de Tiago no "ao vivo", decidiu expressar a celebração de forma ainda mais objetiva, disparando no microfone: "Tio, eu amei que ela caiu!".

Surpreso com a competitividade da menina, Tiago tentou incentivá-la a pegar leve com adversárias: "Calma, assim não. Tem que despertar o melhor de nós", disse o jornalista, que reproduziu o lema das Olimpíadas.

"Tio, eu amei que ela caiu!"

"Não, não, assim não, o melhor de nós" 🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/2iJ62FABo9 — jupa inocêncio 🌱 (@whoisjupa) July 31, 2024

O momento rendeu boas risadas aos internautas brasileiros, que se sentiram representados pela pequena, ainda que tentem ser menos competitivos: "O melhor de nós não tem muita força contra os pensamentos intrusivo", brincou um usuário do X. "Não tem jeito, a gente já nasce desse jeito, haha", comentou a outra. "Certeza que, se não tivesse filmando, ele soltaria um: 'eu também!", ironizou um torcedor brasileiro.

Equipe feminina faz história na ginástica artística

Na final da etapa em equipes das Olimpíadas, Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Julia Soares, Flávia Saraiva e Lorrane dos Santos fizeram história. As "meninas da ginástica" conquistaram a primeira medalha do Brasil na modalidade e ficaram com o bronze, atrás dos Estados Unidos e da Itália.

O marco emocionou a torcida brasileira, que vibrou de casa a vitória. Quem também comemorou o feito foram os ginastas que já defenderam a bandeira brasileira em outras competições, como é o caso de Daiane dos Santos:

"Há 20 anos a gente entrou pela primeira vez com uma equipe completa, em Atenas. E agora a gente vê o Brasil ser medalhista olímpico. As meninas fizeram tudo para que este momento acontecesse agora. É muito bom ver que elas, mais do que merecidamente, tiveram essa recompensa. Vê-las no pódio é incrível!", declarou a ex-atleta na cobertura esportiva da TV Globo.