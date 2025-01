Repórter e cinegrafista da Band são assaltados em São Paulo

Nas redes sociais, a jornalista Joana Treptow e o cinegrafista Marcelo Clayton, funcionários da Band, falaram sobre o assalto e fizeram um alerta

A jornalista Joana Treptow e o cinegrafista Marcelo Clayton foram assaltados na tarde desta sexta-feira, 31. Segundo o colunista Flávio Ricco, o roubo aos profissionais da Band aconteceu nas imediações do Metrô Morumbi, em São Paulo, e o bandido, que estava armado, levou celular, aliança e pulseira das vítimas.

Nas redes sociais, Joana comunicou os seguidores sobre o assalto e fez um alerta. "Fui assaltada! Marcelo Clayton também. Desconsiderem qualquer eventual mensagem dos nossos números", escreveu a repórter.

Marcelo também falou sobre o roubo em seu perfil. "Pessoal, fui assaltado com o celular desbloqueado, Desconsiderem qualquer mensagem do meu número nas próximas horas, eles podem tentar usar o WhatsApp ou Instagram para aplicar um golpe", disse o cinegrafista.

Joana Treptow e Marcelo Clayton fala, sobre assalto - Foto: Instagram

