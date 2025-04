Por que Ilze Scamparini não teve filhos? Ela abre o jogo sobre decisão

Correspondente da Globo na Itália, Ilze Scamparini tem uma vida pessoal discreta, mas abriu o jogo sobre a decisão de não ter filhos. Saiba o motivo

A jornalista Ilze Scamparini é um dos rostos mais conhecidos da TV por causa do seu trabalho como correspondente internacional da Globo na Itália. Porém, a vida pessoal dela é mantida longe dos holofotes. Em algumas entrevistas, a comunicadora já revelou algumas curiosidades de sua intimidade. Por exemplo, ela já contou o motivo para não ter filhos.

Ilze é casada com o roteirista e escritor italiano Domenico Saverni há quase 20 anos. No entanto, os dois não tiveram filhos. Em entrevista ao jornal gaúcho Zero Hora, em 2023, a jornalista contou os motivos para não ter tido herdeiros.

"Minha irmã teve duas filhas e ajudei a criá-las. Parte do instinto materno resolvi com minhas sobrinhas. Meu irmão mais velho também teve filhas. Meu contato com elas faz com que me sinta uma segunda mãe. E também porque não deu tempo. Sempre viajei muito, tive uma vida atribulada. Achava que não seria uma boa mãe", disse ela.

E completou: "Outra coisa: no Brasil, é difícil encontrar pessoas sem filhos, mas aqui a grande maioria dos meus amigos não tem filho. Antigamente, as famílias italianas eram enormes, a avó do meu marido teve 20 filhos, mas hoje a Itália é um dos países onde menos nascem crianças, uma das mais baixas natalidades do mundo".

Será que Ilze Scamparini voltaria a morar no Brasil?

Ilze Scamparini contou que adoraria morar entre Brasil e Itália ao longo do ano. "A gente pretende ficar nos dois lugares. Gostamos muito do Brasil e daqui. Se pudéssemos, gostaríamos de ficar seis meses aí e seis meses aqui. Depende dos projetos, dos livros que eu estiver escrevendo. Gostaria de viajar contando histórias, é um sonho, a gente nunca sabe o que a vida nos reserva. E o Domenico também, porque ele pode exercer o trabalho dele de longe", afirmou ela ao jornal.