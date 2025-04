Cauã Reymond já revelou que não usa desodorante: 'Transpiro diferente'

Antes de suposta reclamação de Bella Campos sobre cheiro de Cauã Reymond se tornar notícia, ator já havia dito que não usa desodorante convencional

A relação de Bella Campos e Cauã Reymond virou notícia nos últimos dias e até o cheiro do ator teria sido motivo para eles se desentenderem. Segundo o jornalista Leo Dias, a intérprete de Maria de Fátima reclamou do odor de suor do galã.

Após a suposta queixa da atriz virar notícia, relembrou-se que uma entrevista em que o pai da filha de Grazi Massafera contou que não usa desodorante convencional. No lugar do produto, ele alegou colocar talco nas axilas.

“É uma tradição mesmo. Transpiro diferente”, falou Cauã Reymond, em 2012, ao participar do programa, Vamos Combinar, da modelo Mariana Weickert.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou que Cauã Reymond e Bella Campos teriam discutido no estacionamento da Globo. Já a jornalista Carla Bittencourt contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear. Um atrito com Humberto Carrão também teria acontecido nos bastidores.

Nos últimos dias, uma suposta briga entre Cauã Reymond e Bella Campos virou notícia. A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.

Conforme informações da colunista, do site Leo Dias, a atriz teria alegado que o galã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista . A reclamação de Bella foi feita à direção da novela – comandada por Paulo Silvestrini – e também ao setor de compliance do canal. A moça também teria reclamado diretamente para o ator sobre suas atitudes dele.

