Mãe de Beyoncé, Tina Knowles revela câncer: ‘Não neglicenciar’

Mãe de Beyoncé, Tina Knowles descobre câncer após deixar de fazer exame importante para as mulheres e desabafa sobre nova batalha

Mãe da cantora Beyoncé, Tina Knowles teve com câncer. Em entrevista à revista People, ela contou que foi diagnosticada com câncer de mama após faltar em um exame de mamografia que estava agendado.

O diagnóstico aconteceu em julho de 2024, quando ela descobriu um tumor em estágio 1 na mama esquerda. “ É importante não neglicenciar suas mamografias ”, afirmou ela, e completou: “Como mulheres, às vezes, ficamos tão ocupadas e correndo de um lado para o outro, mas você precisa fazer o seu exame. Porque se eu não tivesse feito o exame cedo, estremeço só de pensar no que poderia ter acontecido”, afirmou.

Knowles contou que deveria ter feito a mamografia durante a pandemia de Covid-19, mas não foi ao laboratório. Anos depois, ela fez o exame e recebeu o diagnóstico. Ela fez a cirurgia para remoção do tumor no final de 2024 e já se curou da doença. “ Eu não sabia que existia o estágio 0. Eu poderia ter descoberto isso no estágio 0 se não tivesse perdido minha mamografia ”, afirmou.

Tina Knowles acaba de lançar o livro Matriarch e contou na publicação sobre a reação das filhas. Ela disse que Beyoncé aceitou bem a notícia e se manteve positiva durante o tratamento da mãe. E Solange também deu todo o apoio para a mãe em sua batalha.

Ela cresceu!

Recentemente, Beyoncé dividiu fotos da filha Blue Ivy, de 13 anos, no Instagram e disse estar orgulhosa da menina. A cantora marcou presença na pré-estreia de Mufasa: O Rei Leão, em Los Angeles.

Na produção, a adolescente faz a voz da personagem Kiara, enquanto Beyoncé ficou responsável por Nala. "Minha linda menina. Esta é a sua noite. Você trabalhou duro e fez um trabalho maravilhoso como a voz de Kiara. A sua família não poderia estar mais orgulhosa. Continue brilhando", escreveu. Esse é o primeiro papel da jovem nas grandes telas.

Os seguidores da cantora se impressionaram com o tamanho da menina e encheram os comentários de elogios: “Peguei no colo, titia ama”, brincou uma, “Você brilha como o sol, tem a alma brilhante… simplesmente perfeita! Você nasceu para isso. O mundo que se prepare, porque você vai conquistar tudo!”, escreveu outro, “Já é maior que a Beyoncé em todos os sentidos!”, comentou uma terceira.

Leia também: Fundação de Beyoncé anuncia doação para vítimas dos incêndios em Los Angeles