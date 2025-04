Médico alerta risco do quadro que atingiu Alok: 'Reféns da própria tontura'

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica quadro de tontura que atingiu o DJ Alok após excesso de trabalho

Nesta terça-feira, 22, é marcado o Dia Nacional da Tontura para conscientizar sobre a importância de investigar e tratar o sintoma que já atingiu diversas celebridades, inclusive o DJ Alok(33). Em 2022, ele comentou em suas redes sociais sobre o quadro, que surgiu devido ao excesso de trabalho e poderia trazer alguns riscos impactantes para sua saúde.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que o quadro que Alok apresentou apresenta como principal risco a incapacidade laboral , ou seja, a impossibilidade de desempenhar as atribuições definidas para seu cargo ou emprego.

"Em casos mais graves, a pessoa perde dias de trabalho, podendo, a depender da situação, de ficar incapacitado a exercer sua função laboral", explica. "A tontura pode impedir a pessoa de ter uma vida social saudável, perdendo compromissos, encontros, momentos de lazer... O impacto em qualidade de vida é enorme em diversos casos de tontura. Algumas pessoas viram reféns da própria tontura."

Nader reforça a importância de entender o verdadeiro diagnóstico por trás da tontura, que muitas vezes pode ser apelidada de labirintite. Ele explica que o tratamento, em geral, é bastante moderno e pode devolver qualidade de vida para o paciente.

"No geral o tratamento envolve uso de medicamentos modernos, porém, existem algumas doenças eu nem remédios são necessários, e reabilitação vestibular, com uma série de treinos que ajudam na recuperação do equilíbrio e a amenizar a tontura, que é realizado por fisioterapeutas ou fonoterapeutas com expertise na área. Em alguns casos, terapia comportamental e suporte nutricional são também importantes para a recuperação."

