Médico aponta técnica para a jovialidade de Deborah Secco: 'Firme, hidratada e viçosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica escolhas de Deborah Secco para manter sua jovialidade

Considerada um dos ícones da beleza no Brasil, Deborah Secco (45) costuma ser elogiada por sua jovialidade. Dona de um rosto natural e harmônico, o segredo da atriz pode ir além da genética e cuidados com a pele —a artista aderiu a uma técnica que vem conquistando diversas celebridades.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que Deborah Secco aderiu a técnica da lipoenxertia facial com gordura processada em microfat e nanofat . No procedimento, a própria gordura corporal é utilizada como aliada na harmonização do rosto.

Apesar de parecer ousada, a técnica é uma das mais seguras, naturais e versáteis atualmente no mundo das plásticas. O procedimento começa com uma mini lipoaspiração em áreas como a parte interna das coxas, flancos ou abdômen.

A gordura coletada então passa por um processo de purificação e transformação em duas frações que possuem finalidades específicas, a microfat e a nanofat. Abaixo, o especialista explica para que cada tipo de gordura é indicada:

Microfat: gordura mais densa e estruturada, ideal para preencher regiões que perderam volume, como o queixo, as maçãs do rosto e as têmporas;

Nanofat: gordura ultrafina, quase líquida, rica em células-tronco e fatores regenerativos, indicada para áreas delicadas como as olheiras, suavizando a coloração escura, melhorando a textura da pele e promovendo um rejuvenescimento natural.

Segundo o cirurgião, esse é o caminho ideal para quem deseja um resultado com baixo risco de rejeição e um resultado mais duradouro. "Além de restaurar volumes perdidos com o tempo, a gordura também melhora a qualidade da pele, deixando-a mais firme, hidratada e viçosa."

