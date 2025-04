Eliezer toma esporro de Viih Tube após atitude com a filha: 'Bem triste'

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer contou que tomou um esporro da esposa, a influenciadora Viih Tube, após uma atitude com a filha

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para desabafar sobre um momento com sua filha mais velha, Lua Di Felice, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube. Ele contou que sempre quis assistir o filme O Rei Leão com a primogênita, mas a cena da morte de um dos personagens principais deixou a menina bastante abalada. Para completar, ainda levou uma bronca da esposa.

"Estou chateado! Acho que traumatizei minha filha. Primeiro, que sempre sonhei em assistir a O Rei Leão com ela. Estava esperando esse momento ansioso. Hoje tive a ideia, fui colocar O Rei Leão, estava tudo indo muito bem até que veio a cena da morte do Mufasa, ela começou a falar 'não quero esse, não quero esse'. Eu na hora tirei", iniciou dizendo.

"Ela pediu pra ver a mãe, chegou na Viih, que estava em outro cômodo, agitada falando que o leão caiu, ficou repetindo isso muitas vezes. A Viih agiu rápido, foi lá no cinema [que temos em casa] e pediu para botar no final do filme, onde fica tudo bem, pra mostrar pra ela que ficou tudo bem para acalmá-la", continuou o influenciador.

"Eu acho que ela nunca mais vai assistir ao Rei Leão comigo. E agora estou bem triste, com peso na consciência e ainda tomei esporro da Viih, porque o filme não é pra idade dela", finalizou Eliezer, que também é pai de Ravi, de 5 meses.

Desabafo de Eliezer - Foto: Reprodução/Instagram

Eliezer se mostra surpreso com atitude da filha: 'Tô meio revoltado'

Recentemente, o influenciador digital contou que a pequena não os chama mais de "papai" e "mamãe", mas pelos apelidos. "Estou com um problema muito sério com a Lua. Agora ela começou a me chamar pelo apelido. Saiu o papaizinho e agora ela me chama de Eli. A mamãezinha, agora virou Viih", começou o influenciador, que completou: "Ela tá tirando papaizinho e mamãezinha e está chamando a gente pelo nome. E eu acho que ela sabe que a gente não gosta e faz de propósito".

