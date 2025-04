Poliana Rocha curte aula de yoga ao lado de Maria Alice e Maria Flor

A influenciadora digital Poliana Rocha encantou os seguidores ao surgir praticando yoga com as netas, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Poliana Rocha chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar um momento encantador ao lado de suas netas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

A influenciadora digital decidiu fazer uma aula de yoga e contou com a companhia das meninas enquanto realizava alguns movimentos.

Nas imagens postadas nos Stories, a esposa do cantor sertanejo Leonardo e as filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe aparecem sentadas em colchonetes com as pernas cruzadas. Em seguida, Poliana vai orientando as netas sobre o que elas precisam fazer. "Aula de yoga com a vovó", contou a famosa ao dividir o momento com os seguidores.

Poliana está cuidando de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo enquanto Virginia e Zé Felipe estão viajando. O cantor completou 27 anos nesta última segunda-feira, 21, e viajou com a esposa para o Japão.

Poliana Rocha com as netas - Foto: Instagram

Poliana e Leonardo comemoram o aniversário de Zé Felipe

Zé Felipe completou 27 anos de vida nesta segunda-feira, 21, e ganhou uma homenagem especial dos pais, a influenciadora digital Poliana Rocha e o cantor sertanejo Leonardo. Para comemorar a data especial, a mamãe coruja postou em seu perfil um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro e escreveu uma bela mensagem.

"Feliz aniversário, meu filho... Hoje é o dia em que o mundo ganhou um presente maravilhoso: você. Sou grata todos os dias por ter um filho tão especial, generoso, inteligente e cheio de luz. Que a vida continue te presenteando com saúde, alegria, sabedoria e conquistas (...)", disse Poliana em um trecho.

Depois foi a vez do cantor Leonardo homenagear o filho. O artista postou fotos recentes com Zé Felipe e recordou uma de quando o herdeiro era criança e o parabenizou. Veja as publicações!

