Regina Duarte revela conselho que deu para Taís Araujo em Vale Tudo: 'Nunca'

Intérprete de Raquel na primeira versão de Vale Tudo, Regina Duarte revelou que falou e aconselhou Taís Araujo para o remake da novela. Em entrevista ao Conversa Com Bial, a veterena, de 78 anos, contou que recebeu uma linda mensagem da atriz, de 46 anos, e em resposta lhe deu alguns conselhos.

Elogiando a interpretação da colega de trabalho, a artista opinou que está considerando a nova versão de Raquel muito boa. Em seguida, Regina Duarte compartilhou o que disse para Taís Araujo fazer no papel.

"Que novelão, coisa linda, impressionante. Taís me mandou uma mensagem linda e respondi também lindamente como ela merecia e merece. Ela está muito bem, ela é uma grande atriz. Falei para ela: 'Relaxa e se solta, se joga nessa mulher. O que a gente faz é um parque de diversões, vai brincar'. A brincadeira é falar e fazer o que você não faria nunca. A liberdade de ser outro ser, com outras convicções. Sempre tive sorte de fazer personagem muito parecido com a pessoa que meus pais criaram", disse.

Em outra entrevista, Regina Duarte expôs a conversa que teve com a nova intérprete de Raquel. Na ocasião, ela brincou sobre não simpatizar muito com remakes.

Retorno de Regina Duarte à Globo

Londe da TV há alguns anos, Regina Duarte teve o contrato dela com a Globo finalizado em 2020, quando ela se envolveu com a política no governo Bolsonaro. Agora, ela está de volta em um projeto da Globo.

De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Duarte gravou uma participação no especial de 60 anos da Globo. A atração deve ser exibida no final de abril e contará com um show ao vivo e quadros em homenagem às novelas, como gravação especial com vilãs históricas. Confira!

