Perfil de Lívian Aragão é invadido e hackers espalham fake news sobre Renato Aragão

A atriz e apresentadora Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, viveu um momento tenso na manhã deste sábado, 25, ao ver que seu perfil no Instagram foi invadido. A conta dela foi hackeada e os criminosos aproveitaram para compartilhar uma fake news sobre o veterano.

Eles compartilharam uma foto em preto e branco da atriz na companhia do pai. "Comunicado de luto: por Lívian Aragão", dizia a mensagem falsa, que assustou os fãs. Nas redes sociais da jovem, também foram compartilhadas uma sequência de informações sobre falsos investimentos em seu nome.

Logo em seguida, o humorista desmentiu a publicação e esclareceu que o perfil da herdeira foi invadido por criminosos. "Mentira, Hackearam minha filha", declarou. Lilian Aragão também confirmou o ataque e fez um alerta aos internautas: "Pessoal, queremos informar que a conta livianaragao foi hackeada. Por favor, não respondam mensagens, cliquem em links ou interajam com qualquer conteúdo suspeito vindo dessa conta!".

O que Lívian Aragão faz da vida? Ela revela suas profissões

Recentemente, Lívian Aragão abriu uma caixinha de perguntas dos fãs nas redes sociais e se deparou com uma questão sobre sua profissional. Um internautas quis saber: O que ela faz da vida? Então, a morena contou quais são suas profissionais e seus principais trabalhos no dia a dia.

Lívian contou que seu trabalho envolve arte em várias funções no universo da comunicação. Tanto que ela é atriz, influenciadora digital, comunicadora, mentora, roteirista e diretora . "Eu amo essa pergunta: O que você faz da vida? Eu vou ter que responder: Depende do dia. Sabe aquela coisa de mil e uma utilidades? Então, eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo e, dependendo do dia, eu estou focando em uma coisa diferente. Muitas das coisas que eu faço, eu não posto aqui. Eu gosto de postar o lado criador de conteúdo, influenciadora, atriz. Estou sempre aqui compartilhando dicas de viagem, cabelo, lifestyle, de comida, receitas”, disse ela.

E completou com o seu lado mais discreto da profissão. "Vocês conhecem parte do meu lado comunicadora. A outra parte eu acabo não postando muito porque é algo mais pessoal. Eu trabalho muito com mentorias, ajudando as pessoas a destravar a comunicação, poder se comunicar melhor, entender seus sentimentos, como pode usar a voz e a comunicação a seu favor. O que eu quero é que as pessoas fiquem bem, melhorem, essa é a minha missão de vida. E eu também dou curso de produção de conteúdo e criatividade. Nas horas vagas, eu também trabalho como roteirista, como diretora, como atriz, que vocês conhecem”, declarou.

