Relacionamento de Tiago Iorc e Duda Rodrigues chega ao fim após 5 anos

A comunicadora Duda Rodrigues confirmou o término de sua relação com o cantor Tiago Iorc; ex-casal morava junto em São Paulo

Tiago Iorc e Duda Rodrigues não estão mais juntos. A comunicadora usou as redes sociais na segunda-feira, 2, para confirmar o término da relação com o cantor, que já durava 5 anos. Por meio de seus stories no Instagram, ela ainda compartilhou uma reflexão a respeito da curiosidade sobre sua vida pessoal.

Duda explicou que trouxe o assunto à tona após um portal de notícias a procurar para saber a informação sobre o fim do relacionamento com Tiago Iorc. Discreta, a ex-companheira do artista contou que prefere usar seu perfil nas redes sociais somente para falar de trabalho.

Apesar de ter anunciado o término somente agora, ela deu a entender que a união chegou ao fim há algum tempo. "Bom, aos que se conectam: eu estou bem. Mesmo. Nos últimos tempos, terminei um relacionamento. Me mudei de casa. Muita coisa mudou aqui dentro. E tem sido bom", iniciou Duda Rodrigues.

"Aos curiosos: eu entendo. Às vezes também sinto esse tipo de curiosidade. Inclusive sei que o tema ‘relacionamentos’ geralmente desperta esse sentimento. Só posso desejar que vocês estejam ainda mais curiosos pela vida de vocês. Tenho certeza que isso trará mais benefícios. E sei que a vida de vocês - assim como a minha - está passando", continuou ela em outro trecho.

Vale lembrar que Tiago Iorc, também discreto em relação a sua vida pessoal, revelou em 2023, em entrevista ao 'Gshow’, que estava 'casadão' e morando junto com Duda Rodrigues em São Paulo. Até o momento, o cantor não se pronunciou sobre o término com a comunicadora.

Duda Rodrigues confirma fim de união com Tiago Iorc - Reprodução/Instagram

Tiago Iorc revela ritual inusitado da mãe em seu aniversário

No dia 28 de novembro, o cantor Tiago Iorc completou 39 anos e um dos 'presentes' foi um gesto tradicional de sua mãe, que ele fez questão de registrar em vídeo. O ato em questão é uma brincadeira: a matriarca dá um puxão de orelha por cada ano de vida do filho.

"Mantendo a tradição da minha mãe hoje tomei 39 puxadas de orelha para comemorar os meus 39 anos", escreveu na legenda da publicação. "Coisa boa ter meus pais por perto pra passar meu aniversário comigo. Só posso agradecer pela vida e por todas as bençãos dessa caminhada", pontuou o cantor que aparece se divertindo com a tradição ao lado dos pais; confira detalhes!

Leia também: Tiago Iorc grava participação especial na novela Mania de Você