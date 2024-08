Testemunha dá detalhes do acidente do filho de Angelina Jolie e Brad Pitt

Testemunha deu alguns detalhes sobre o acidente sofrido por Pax, de 20 anos. O filho de Angelina Jolie e Brad Pitt chegou a ficar internado na UTI

Recentemente, Pax, de 20 anos, deu um susto nos pais Angelina Jolie e Brad Pitt, após sofrer um acidente com uma bicicleta elétrica. O rapaz chegou a ser internado na UTI, mas já recebeu alta e agora enfrenta um longo processo de recuperação.

Em entrevista para a People, uma pessoa que estava no local deu mais detalhes do acidente. "Eu não vi nenhum osso quebrado. Não vi, por assim dizer, um sangramento profundo. E, como fui orientada a aplicar pressão no local onde estava sangrando, eu não consegui identificar onde poderia aplicar a pressão, porque era na cabeça. Ele foi atingido na cabeça, eu não sabia onde colocar a pressão para estancar o sangramento na cabeça", disse Lola Cavalli.

Em seguida, a moça também contou que o jovem estava com um sangramento na boca. "Não era muito sangue. Você não via, tipo, o sangue jorrando para fora. A boca dele estava cheia de sangue. Quando ele tentava falar, vi um pequeno fio de sangue saindo da boca dele", contou.

Alta da UTI

Na segunda-feira, 5, Pax, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O jovem de 20 anos segue no hospital para se recuperar após sofrer um acidente com uma bicicleta elétrica.

"Pax recebeu alta da UTI e agora começa o longo processo de recuperação e fisioterapia. Ele e Angelina estão profundamente gratos pela ação rápida e salvadora dos socorristas, e pelo excelente atendimento médico que ele recebeu", disse uma fonte da revista People.

Além disso, o informante também contou que Pax tem recebido visitas frequentes dos irmãos. “Eles são todos muito próximos e têm visitado e ajudado”, afirmou.

No entanto, o rapaz não recebeu visitas do pai Brad Pitt e um representante do ator afirmou que o artista não comentou se planeja visitar o filho no hospital.

Além de Pax, Angelina e Brad também são pais de Maddox, de 22 anos, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, Knox e Vivienne, ambos com 15. O casamento dos atores chegou ao fim em 2016.