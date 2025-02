O apresentador Nelson Rubens sofre bloqueio de suas contas após perder uma disputa judicial pelo não pagamento da manutenção em carro histórico

O apresentador Nelson Rubens teve R$ 3.689 bloqueados de suas contas bancárias após perder uma disputa judicial movida por um mecânico pelo não pagamento de uma manutenção de um MP Lafer, veículo de 1978. O jornalista, famoso pelo bordão "ok,ok'" e pelas colunas sociais em eventos de celebridades, afirmou à Justiça que passa por dificuldades financeiras e que "sobrevive com o auxílio do filho".

Além de citar que o filho deposita R$ 3,5 mil mensais para ele, a petição elaborada pela defesa de Rubens para o desbloqueio da contas afirma que o jornalista "não trabalha há anos" e que a penhora dos valores "caracteriza uma medida gravíssima que põe em risco a sua subsistência".

Rubens, de 87 anos, ainda pediu gratuidade de justiça no processo, direito concedido às pessoas que comprovem insuficiência de renda para arcar com as custas, as despesas processuais e aos honorários advocatícios.

Em carta escrita à mão, o apresentador declarou: "E o pouco que ganho mal dá para suprir a alimentação, medicação e despesas gerais de um idoso", afirmou, na carta anexada ao processo. O juiz André Yukio Ogata, do Foro Regional de Pinheiros, em São Paulo, rejeitou a gratuidade e o o pedido de desbloqueio das contas de Nelson Rubens.

Na decisão, Ogata considerou que o apresentador não apresentou provas suficientes que indiquem que os valores bloqueados são "indispensáveis para seu sustento, não tendo sido juntados sequer seus extratos bancários do período".

O que aconteceu?

Nelson Rubens, por sua vez, recorreu à decisão de Ogata e alegou que o serviço não foi realizado adequadamente. "Retornou pior do que estava antes. Não desenvolve velocidade, não sobe nem a rampa do prédio", declarou.

O argumento também não foi aceito pela Justiça, que condenou Nelson Rubens ao pagamento da dívida.

