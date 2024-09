Recém-casados, Marco Pigossi ganha declaração especial do marido

O ator Marco Pigossi e o marido, Marco Calvani, trocaram declarações dias após subirem ao altar na Itália: 'Um só coração'

O ator Marco Pigossi foi surpreendido com uma bela declaração de amor do marido, Marco Calvani. Em suas redes sociais, o cineasta italiano compartilhou uma foto simbólica de um coração vermelho e marcou o companheiro na publicação.

"All in one photo. All in one heart", escreveu Calvani na legenda. Em português, a frase significa "Tudo em uma foto. Tudo em um só coração". O artista brasileiro, por sua vez, deixou um comentário na postagem retribuindo o carinho do amado.

"Heart, Cuore, Coração", declarou ele em três idiomas: inglês, italiano e português. Nos comentários, diversos amigos e admiradores do casal também deixaram mensagens especiais aos dois.

"Meus corações, obrigado pelo que vocês são e pelo que serão, sempre e sempre", disse uma seguidora. "Amo vocês! Obrigado por compartilhar esse coração com a gente”, falou outra. “Esta foto resume tudo", derreteu-se uma terceira.

Juntos há mais de 3 anos, Marco Pigossi e Marco Calvani subiram ao altar em uma cerimônia intimista em Toscana, na Itália, no dia 31 de agosto. Na ocasião, os noivos, agora recém-casados, escolheram usar ternos iguais e seguiram de mãos dadas até o altar.

Vale lembrar que Pigossi assumiu publicamente o relacionamento com o cineasta italiano em 2021, quando publicou a primeira foto ao lado do marido na praia. Em dezembro de 2023, o casal oficializou a união no civil em São Paulo, também em uma cerimônia discreta.

Quem é o marido de Marco Pigossi? Conheça Marco Calvani

Juntos há mais de 3 anos, os dois já haviam oficializado a união no civil em dezembro de 2023, em São Paulo, também de forma discreta. Pigossi assumiu publicamente a relação em 2021, quando publicou a primeira foto ao lado do marido na praia. Que tal conhecer um pouco mais sobre Marco Calvani?

O marido do ator brasileiro é irmão mais velho do famoso ator italiano Luca Calvani, conhecido por atuar em filmes como 'Um Bom Rapaz' (2009) e 'Em Roma' (2010). Marco, por sua vez, se destacou na série 'Borgia', exibida em 2011.

Atualmente, Calvani ensina redação e atuação nos Estados Unidos, onde mora com Marco Pigossi. O italiano também é fundador e diretor artístico do centro cultural 'Mixó', com sede em Roma, que reúne jovens atores e escritores.

Além disso, Marco Calvani também é membro da organização 'Dramatists Guild of America', importante para dramaturgos, compositores, letristas e escritores que trabalham no teatro.