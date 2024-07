Pabllo Vittar faz seu nome lá fora e vira uma das vozes das Olimpíadas

Pabllo Vittar está prestes a se tornar um grande nome internacional após viralizar com duas músicas nas redes sociais durante as Olimpíadas

Considerada uma das drag queens mais populares da atualidade, Pabllo Vittar (31) tem tudo para se tornar a voz das Olimpíadas de Paris 2024 depois viralizar nas redes sociais com a música São Amores, regravação de um antigo sucesso de Simone e Simaria, quando as irmãs ainda faziam parte do grupo Forró do Muído.

Lançada há pouco mais de três meses, a canção, na verdade, se trata da versão em português para um hit espanhol da dupla Andy e Lucas, que dominou as rádios em 2003. Agora com uma sonoridade totalmente brasileira e com toques modernos, a faixa tem cativado internautas por todo o mundo, inclusive, atletas olímpicos.

Nas redes sociais, diversas pessoas de fora do Brasil tem aderido ao viral e feito dancinhas ao som da música brasileira. Nas Olimpíadas, até mesmo o mascote da competição a Phryge, surgiu fazendo a coreografia do hit em frente à Torre Eiffel.

Outros que se jogaram no viral foram os ginastas espanhóis Ray Zapata, Nicolau Mir e Joel Plata Rodríguez gravaram um vídeo se divertindo em meio a um passeio na vila olímpica, em Paris.

Vale destacar que Pabllo não tem se popularizado no mercado internacional apenas com São Amores. Com milhões de visualizações nas paradas digitais, a artista tem ganhado novos fãs também com a música Alibi, a qual faz uma parceria com a iraniana Sevdaliza e a francesa Yesult.

A música está entre as mais ouvidas em todo o mundo, chegando ao TOP 15 mundial do Spotify. Em seu perfil do Instagram, a drag queen tem feito campanha, o que tem promovido uma verdadeira força tarefa de fãs para trazer mais um recorde histórico para o Brasil.

Com duas canções viralizando cada vez, Pabllo tem tudo para se tornar um dos nomes internacionais da música, se juntando a Anitta, que há alguns anos tem se destacado no mercado. E ao que parece, as Olimpíadas de Paris deve impulsionar ainda mais este feito.