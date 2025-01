Rayssa Bratillieri entrega seu amor pela arte: ‘Nos abraça nos momentos mais difíceis’

Em entrevista à CARAS Brasil, Rayssa Bratillieri fala sobre novo filme com José Loreto e Marcos Pasquim, do sucesso em Elas por Elas e de seu amor pela arte

A atriz Rayssa Bratillieri (27), que está fazendo o maior sucesso na série Amor da Minha Vida, do Disney+, que tem Bruna Marquezine (29) como estrela e codiretora da produção, finalizou as gravações do filme Pecadora. A artista protagoniza a adaptação do best-seller escrito por Nana Pauvolih, ao lado do ator José Loreto (40). Em entrevista à CARAS Brasil, a paranaense fala sobre o novo trabalho, relembra atuação em Elas por Elas e entrega o seu amor pela arte. “Nos abraça nos momentos mais difíceis”, confessa.

No longa, a intérprete de Ísis em Elas por Elas, remake da TV Globo que chegou ao fim em abril de 2024, é Isabel, uma jovem profundamente religiosa que vê a sua vida virar de cabeça para baixo ao começar a trabalhar com Enrico (Loreto), um homem livre e sedutor. Apesar de tentar resistir, a atração por ele se torna inevitável, levando Isabel a questionar tudo o que sempre acreditou rejeitar.

Quando se dá conta, a relação não só desperta suas vontades mais proibidas, como também a transforma para sempre. Marcos Pasquim (55) será o pastor Sebastião, o pai da protagonista. "Pecadora é um filme baseado em um best-seller escrito por Nana Pauvolih e dirigido por Dainara Toffoli. Trabalhar com ela foi uma confirmação do que sempre senti sobre sua competência e sensibilidade. Este projeto é incrível, e sinto que teremos um resultado excepcional no audiovisual brasileiro", conta Rayssa, acrescentando que as gravações já foram encerradas.

"O filme é um romance erótico, algo ainda pouco existente no nosso audiovisual nacional, mas o que mais me fascina é o fato de ser baseado em uma história muito profunda e uma realidade na vida de muitas mulheres brasileiras. Interpreto a protagonista, Isabel, uma jovem que nasceu em uma família muito conservadora, evangélica, filha de um pastor, e que tem suas escolhas moldadas por obrigações, sem espaço para sua própria opinião. O roteiro é excelente, e foi um grande desafio para mim. Estou feliz, também, por saber que o livro tem uma base de fãs enorme, que está muito empolgada com o projeto", continua a artista.

Roteirizado por Camila Raffanti, Pecadora é uma produção da +Galeria e do Grupo Telefilmes e ainda não tem previsão de estreia.

‘NÃO QUERO PARAR DE ATUAR’

Questionada se o coração dispara mais com as novela, séries ou filmes, Rayssa responde: “Amo atuar e contar boas histórias! Gosto de estar ao lado de pessoas que acreditam no projeto, independentemente do formato ou do lugar. Meu objetivo como artista é sempre me aprofundar, transmitir mensagens e tocar o público, seja na TV, no teatro ou em qualquer outro espaço. Quero que quem assista se sinta representado, empoderado, transformado ou ouvido. A arte tem esse poder de nos abraçar nos momentos mais difíceis – quando perdemos alguém, temos o coração partido ou nos sentimos sozinhos. É nesses momentos que um poema, uma música ou uma cena no palco podem nos reconectar. É por isso que eu não quero parar de atuar e quero explorar todas as possibilidades e plataformas”.

A atriz Rayssa Bratillieri - Fotos: Divulgação/Gustavo Barske

NOVELA ELAS POR ELAS

Rayssa fez muito sucesso no remake Elas por Elas. Na trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson, a paranaense deu vida a Ísis, filha de Adriana (Thalita Carauta), veterinária ativista pela causa animal, que teve um grande protagonismo na história. A jovem se envolveu com Giovanni (Filipe Bragança), filho justamente de Helena (Isabel Teixeira), rival de sua mãe.

“Elas por Elas foi um trabalho extremamente importante para mim. Depois de atuar em Malhação e Éramos Seis, meus dois primeiros trabalhos, passei um tempo fora da Globo. Quando retornei, estava mais consciente do impacto da televisão aberta brasileira e do tipo de trabalho que queria realizar. Essa novela me trouxe uma experiência muito enriquecedora e transformadora. Foi interessante porque percebi que não era o “sim” do mercado ou das pessoas que definia quem eu era como artista”, diz.

“Nós, como artistas, muitas vezes buscamos aprovação, mas o processo de Elas por Elas me mostrou que eu podia confiar no meu talento e na minha entrega. Começamos com uma comédia, mas a trama foi ganhando profundidade, e de repente me vi segurando cenas densas e intensas por semanas, o que me exigiu uma vulnerabilidade e dedicação enormes. Me tornei a mocinha, e isso não é fácil – é um papel que requer força e delicadeza ao mesmo tempo, mas foi incrível perceber que eu dava conta, que sabia usar minha ferramenta como atriz. Saí desse trabalho mais confiante, forte e consciente de mim mesma. Além disso, foi incrível trabalhar com um elenco tão diverso e talentoso. Aprendi muito com os grandes nomes que nos abraçaram e com os colegas do elenco jovem, que se tornaram grandes amigos. Foi um presente para a vida”, emenda a atriz.

Rayssa conta que tem mais trabalhos vindo por aí. “Tem projetos vindo em 2025, mas ainda não posso contar detalhes (risos). Mas tenho como meta voltar para o teatro, era algo que tinha para esse ano, mas não encontrei o texto certo, porém, sinto que estou no caminho”, finaliza.

