Rayssa Bratillieri revela forte conexão com sua nova personagem: 'Compartilhamos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rayssa Bratillieri destaca a personalidade de Paula, sua mais nova personagem na TV, e revela o que tem em comum com ela

Depois do sucesso como Ísis em Elas por Elas, remake da TV Globo que chegou ao fim em abril deste ano, a atriz Rayssa Bratillieri (27) volta à telinha em Amor da Minha Vida. Na série que estreou recentemente no Disney+, ela dá vida a Paula, uma camgirl sedutora e com uma atitude blasé em relação aos homens, sem interesse em se apegar a ninguém. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre o novo trabalho e conta como foi a parceria com Bruna Marquezine (29), estrela e codiretora da produção.

Paula se envolve com o protagonista Victor (Sérgio Malheiros), mantendo o relacionamento restrito a sexo casual, sem sentimentos. Ela carrega traumas profundos do passado que a fazem determinada a evitar compromissos emocionais. “E isso influencia muito em como ela se relaciona com o mundo. Preenchendo um vazio existencial com o sexo e tendo dificuldade em se conectar emocionalmente com as pessoas por causa do seu passado. O que mais me encanta nesse processo todo é a oportunidade de mostrar um outro lado, mais maduro, na minha atuação. René Sampaio, Matheus Souza e Tati Fragoso confiaram em mim desde o dia do teste”, diz Rayssa.

“Construir a Paula foi uma experiência enriquecedora, porque mergulhei no universo de mulheres que enfrentam tabus e desafios em suas profissões. Essa pesquisa trouxe várias camadas para a personagem, e a força dela em buscar sua independência financeira é algo honroso”, emenda a atriz.

Ela ainda revela o que tem em comum com sua mais nova personagem. “Vejo na Paula a mesma garra que eu tenho para correr atrás dos meus objetivos. Embora nossas formas de agir e modos operandis sejam diferentes, compartilhamos a busca pela liberdade financeira e pela autonomia. Essa força para não desistir diante dos desafios é algo que me conecta muito com ela. Precisamos falar mais do quanto a independência financeira transforma a vida emocional de uma mulher”, pontua.

Rayssa detalha como surgiu o convite para Amor da Minha Vida. “Fui inicialmente convidada para fazer o teste de outra personagem, fiz. Depois de alguns dias, recebi uma ligação da Bruna Bueno, preparadora de elenco, que falou que queriam me testar para uma outra personagem. Me explicou que essa seria mais delicada, teriam muitas cenas de intimidade e perguntou se toparia fazer o teste. Sabendo um pouco do background e da história pregressa eu fiquei super animada”, fala.

“Venho de Malhação e as pessoas têm referências de personagens mais teen e leves; essa era a oportunidade de mostrar esse outro lado do meu trabalho. O teste presencial foi com o René Sampaio, que eu já admirava pelos seus trabalhos como Eduardo e Mônica e Impuros, e lembro de dizer a ele que queria muito interpretar a Paula. E ele ainda brincou que todo mundo queria fazer ela, mas felizmente, a Paula me escolheu. Acredito piamente que é o personagem que escolhe o ator”, completa a atriz.

A atriz Rayssa Bratillieri é Paula na série Amor da Minha Vida, do Disney+ - Foto: Divulgação

SÉRGIO MALHEIROS E BRUNA MARQUEZINE

A artista também destaca a parceria com o ator Sérgio Malheiros (31): “Foi maravilhoso! O Sérgio é muito generoso, querido e profissional. Não nos conhecíamos antes, mas isso acabou ajudando; já que Paula e Victor também estavam se conhecendo. Ele foi um parceiro incrível em cena e contribuiu muito para o ótimo resultado da série”.

Trabalhar com Bruna Marquezine também foi especial para Rayssa. “O mais bonito foi perceber que eu estava trabalhando com tanta gente que sempre admirei. Todas elas num projeto só. Eu já era fã da Bruna antes desse projeto e agora sou ainda mais. Trabalhar com ela foi incrível! Ela é extremamente talentosa, generosa, carinhosa, tem muita experiência e um olhar bonito que tornou o processo ainda mais especial. A primeira vez que Bruna dirigiu sem estar atuando foi uma cena da Paula e foi muito marcante ver ela sentada fazendo acontecer”, revela.

A famosa também destaca o que mais a encanta na história da série. “Como ela aborda os amores e as pessoas que passam por nossas vidas. Ela mostra que essas experiências, mesmo quando terminam, moldam quem somos e nos ajudam a enxergar o mundo de uma forma única. Acho incrível essa sensibilidade na narrativa, porque ela valoriza as histórias que construímos ao longo da vida, sem anular nenhuma delas. O texto do Matheus Souza é genial. Só acompanhando o trabalho dele pra entender o humor e a profundidade”, salienta.

Para finalizar, Rayssa conta o que planeja para 2025: “Tem projetos vindo, mas ainda não posso contar detalhes (risos). Mas tenho como meta voltar para o teatro, era algo que tinha para esse ano, mas não encontrei o texto certo, mas sinto que estou no caminho”.

SOBRE AMOR DA MINHA VIDA

Em Amor da Minha Vida, Bia (Bruna Marquezine) e Victor compartilham segredos, sonhos e experiências, e se apoiam no ir e vir de relacionamentos, sejam eles saudáveis ou tóxicos, apaixonados ou não, curtos e longos. Entre amores e desilusões, enfrentam a pluralidade das relações contemporâneas, numa jornada de amadurecimento e autoconhecimento, até que a relação um com o outro muda – e nada mais será como antes.

No elenco estão também Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme e outros.

A série tem direção de René Sampaio e Tatiana Fragoso e roteiro assinado por Matheus Souza junto de Juliana Ariripe, Luíza Fazio, Bryan Ruffo e Nataly Neri.

Leia também:Bruna Marquezine fala sobre oportunidade de codirigir série em que protagoniza: ‘Cresci muito’

VEJA PUBLICAÇÃO DE RAYSSA BRATILLIERI SOBRE A SÉRIE EM REDE SOCIAL: