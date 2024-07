Influencer morre durante live e resultado da autópsia impressiona

Influenciadora digital de 24 anos morreu enquanto fazia uma live nas redes sociais e a imprensa divulga qual foi a causa da morte dela

A influenciadora digital Pan Xiaoting morreu aos 24 anos de idade enquanto fazia uma live nas redes sociais. O caso aconteceu em 14 de julho e o resultado da autópsia foi divulgado pela imprensa internacional.

A jovem faleceu enquanto fazia um desafio no qual tentava comer 10 quilos de alimentos na frente da câmera. Com isso, a análise da autópsia informou que ela morreu em decorrência de complicações estomacais, já que o estômago dela ficou gravemente deformado e estava cheio de comida não digerida .

Anteriormente, Pan já tinha participado de outros desafios para comer grandes quantidades em pouco tempo. Ela participava de competições, que são consideradas como um esporte na Ásia. Na época de sua morte, ela pesava cerca de 300 kg.

Influencer morreu em procedimento estético

A influenciadora digital Aline Maria Ferreirafaleceu aos 33 anos de idade apenas alguns dias após passar por um procedimento estético para aumentar as curvas dos glúteos. Agora, a família dela revelou os detalhes sobre como foram os últimos dias de vida da jovem, que sofreu antes de falecer.

De acordo com o site G1, Aline Maria passou por um procedimento estético em uma clínica de Goiás para fazer a bioplastia de bumbum, no qual fez a aplicação de uma substância nos glúteos. O procedimento foi rápido e ela sentia apenas algumas dores na recuperação. Ela aplicou 30 ml em cada lado do corpo. Porém, as dores aumentaram e ela começou a ter fraqueza e febre.

O marido dela contou que encontrou em contato com a clínica de estética e recebeu a orientação de dar remédio para controlar a febre de Aline. No entanto, ela continuou a sentir mal e a ter dores de barriga.

Até que, no dia 27 de junho, ela desmaiou e foi levada para o hospital, onde ficou internada. Ela foi transferida de hospital e foi intubada na UTI. Logo depois, ela teve duas paradas cardíacas e faleceu no dia 2 de julho.