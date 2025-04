Fabiana Justus faz desabafo após diagnóstico da avó: 'Não pode'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus fez um novo desabafo após sua avó ter sido diagnosticada com leucemia mielóide aguda

Nesta segunda-feira, 14, Fabiana Justus compartilhou um vídeo em suas redes sociais após sua avó ter sido diagnosticada com leucemia mielóide aguda. A empresária enfrentou a mesma doença no ano passado e atualmente está em remissão.

"Eu vim falar sobre o post que eu fiz ontem, que minha avó depois de um ano de eu fazer meu transplante de medula óssea contra a leucemia mielóide aguda, minha avó foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda. Eu resolvi dividir porque a gente, queira ou não, formou uma corrente tão linda, tão cheia de amor, tão cheia de fé, que eu perguntei para ela 'posso pedir para as pessoas essa força, essas rezas que eu sei que fazem toda a diferença' e ela falou que sim na hora. Aí eu resolvi dividir com vocês, mas eu vim aqui falar sobre como a vida nos pega de surpresa. A gente não consegue entender muitas vezes o porquê das coisas estarem acontecendo", começou ela.

Em seguida, Fabiana falou sobre as situações que fogem do controle. "É muito louco pensar que ela está passando pela doença que eu passei ano passado. Pensa para a minha mãe, primeiro a filha, agora a mãe dela. É muito, muito louco. Por isso que eu escrevi até no meu post que por ironia do destino ou até um mistério do destino porque eu acredito muito que é um mistério que a gente não consegue muitas vezes resolver nesse plano espiritual. Não sei o que vocês acreditam ou não, mas eu acredito que tudo tem um propósito e tudo tem um porquê, mas muitas vezes a gente não vai entender esse porquê aqui, a gente não tem essa capacidade de compreensão do porquê que essas coisas acontecem. E aí vem a nossa fé, a importância do que a gente acredita e o quanto isso pode interferir em como a gente vai lidar com certas situações. A vida prova para a gente que a gente não tem o controle de nada. Na nossa vida, vão aconteceri inúmeras coisas que fogem completamente do nosso controle e gente realmente não tem como controlar ou garantir nada porque não está nas nossas mãos".

A famosa seguiu seu relato falando da importância de ter fé. "Mas tem uma coisa que a gente consegue controlar e essa coisa é como a gente vai lidar com cada situação que a vida nos traz, isso a gente consegue controlar. Então, se a gente vai lidar de forma positiva, se a gente vai lidar de forma otimista, se a gente vai entregar nas mãos de Deus, se a gente vai ter fé, se a gente vai ter força e ter força não quer dizer que a gente não vai sofrer. Isso é uma coisa muito importante também porque as vezes as pessoas seguram o choro porque falam 'eu tenho que ser forte'. O choro não quer dizer que você é fraca, o choro quer dizer que você está lidando com uma situação adversa na sua vida que você está lidando da melhor forma que você pode. É importante chorar, é importante sofrer, é importante pôr para fora, mas é importante a gente aprender a lidar com determinadas situações de uma forma que a gente enxergue por uma ótica mais positiva. Então, eu estou com muita fé e muita confiança que a minha avó vai passar da melhor forma que ela puder".

Fabiana contou que a avó não pode realizar o transplante de medula óssea, mas que está fazendo um tratamento capaz de controlar a doença.

"Obviamente ela tem 81 anos, então ela não pode fazer um transplante de medula e ela não pode fazer quimioterapias muito pesadas, mas ela está fazendo um tratamento que ela pode e que pode dar muita chance dela viver anos com essa doença controlada e é isso que a gente focar, é isso que a gente vai pensar, que ela vai estar do nosso lado, que Deus vai permitir isso. Eu estou conversando comigo mesma para não deixar eu entrar nesse looping de por que ela está tendo a mesma doença. Não adianta nada ficar pensando dessa forma, isso não vai aliviar nada. Muito pelo contrário, o fato de eu ter passado por isso, ela fala que eu acabo sendo uma inspiração para ela. Então, eu posso passar um pouco da minha experiência para ela de certa forma e eu vou ajudando ela a lidar com os sintomas que ela está sentindo, eu vou passando um pouquinho do que eu passei para a gente trocar experiências. Acho que o fato de eu ter tido isso faz com que eu possa dar algum conselho e carinho para ela de uma forma mais genuína possível. Esse primeiro mês é super importante no tratamento, se Deus quiser ela entra em remissão logo e consegue controlar essa doença por anos e anos", concluiu.

Pedidos de oração

Em suas redes sociais, Fabiana Justus postou uma foto da avó e outra em que aparece com a matriarca no hospital. Na legenda, a empresária pediu orações e contou que a avó foi diagnosticada com uma doença grave.

Por uma triste coincidência, a avó de Fabiana foi diagnosticada com leucemia, mesma doença que a neta enfrentou no último ano. Fabiana passou por um transplante de medula e atualmente a doença está em remissão.

"Quero muito pedir para nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa essa mulher linda da foto... a minha avó. A bisavó dos meus filhos, minha raiz. Ela é forte, doce, cheia de vida. Daquelas presenças que acalmam só de estar por perto. Por ironia (ou mistério) do destino, ela está enfrentando a LMA. Leucemia Mielóide Aguda. Começou crônica, e agora virou aguda. Sempre me senti muito conectada com a Celinha (assim que eu a chamo), e a vida uniu ainda mais nossas histórias. Graças a Deus, ela está respondendo bem ao tratamento. Mas nesse momento, toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença. Posso contar com vocês? Sei o quanto vocês fizeram e fazem a diferença para mim. Sei o poder que temos de união e fé", escreveu ela.

