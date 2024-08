Rafael Cardoso exibe foto inédita com a atual namorada

O ator Rafael Cardoso compartilha uma foto inédita com sua atual namorada e também imagens dos seus três filhos

O ator Rafael Cardoso encantou seus seguidores ao fazer um novo post nas redes sociais neste sábado, 17. O artista fez uma homenagem para sua família e surgiu em uma foto inédita com sua atual namorada, a psicóloga Carol Ferraz, e a filha caçula, Helena.

Na imagem, os três apareceram juntinhos em um momento de carinho. Além disso, o artista exibiu imagens dos três filhos, Aurora, Valentin e Helena, em vários momentos.

Na legenda, Cardoso disse: "Carol, Aurora, Valentin, Helena… Meus amores!!!!".

Rafael Cardoso fala do relacionamento com Carol Ferraz

Em entrevista exclusiva ao Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Rafael Cardoso falou sobre a polêmica envolvendo a gravidez de Carol Ferraz, com quem namora atualmente. Na época, os dois eram apenas amigos e viveram um affair.

"Não sei como a Carol aguentou no meio desse turbilhão todo estar do meu lado [risos], brincadeira", começa Rafael Cardoso. "Hoje, estamos há seis meses juntos, morando juntos, dividindo a vida. É uma relação que foi construída. Sou pai da nossa filha e vou continuar sendo até morrer."

Em dezembro do ano passado, eles passaram a se aproximar e começaram a se relacionar. "Tínhamos uma relação muito boa, mesmo eu não estando com ela."

Rafael Cardoso falou sobre Helena em entrevista

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Rafael Cardoso falou sobre a filha caçula, Helena. "Estou podendo viver isso de novo, né? E a gente acha que já sabe [de tudo], né? Pensei, a mãe [Carol] de primeira viagem, ela não vai saber... Nossa, a gente aprende tudo de novo, coisas novas de relação mesmo, que eu não pude experienciar com as crianças, por estar gravando. Então é uma oportunidade de viver assim, que eu não consegui viver com eles, por estar trabalhando muito", explica.

Além disso, ele falou mais sobre ser pai de três. "Sempre fiz tudo. Fazia todo o papel, era pai de verdade. Tinha dia que eu saía do Projac e tinha um intervalo grande, eu saía de lá e ia almoçar com eles em casa, fazia comida muitas vezes, ia lá almoçava com eles e voltava. Muitas vezes fiz isso", conta o ator, que desde a separação de Mari Bridi, em 2023, tem ficado afastado dos filhos por questões judiciais.