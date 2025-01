Rafa Kalimann recebe incentivo especial de Nattan na academia

Em suas redes sociais, Rafa Kalimann mostrou um momento fofo em que recebe um incentivo especial do namorado Nattan na academia

Em suas redes sociais, Rafa Kalimann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. E ao que parece, o namoro da artista com Nattan está indo muito bem.

Nesta quarta-feira, 29, a famosa publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece com o namorado na academia.

Na publicação, Rafa surgiu deitada enquanto fazia abdominais. Cada vez que levantava, ela recebia um beijinho do amado. "O estímulo", escreveu ela.

O último trabalho de Rafa Kalimann foi como a Jéssica em Família É Tudo, novela exibida pela Rede Globo em 2024.

Declaração

Ao que tudo indica, o romance de Nattan e Rafa Kalimann segue firme e forte. O casal assumiu o namoro, oficialmente, em dezembro do ano passado.

Em entrevista para o Gshow, o cantor fez questão de se declarar para a amada. "Passei anos e anos encontrando a Rafa em vários momentos. Meses no Dança dos Famosos, onde começou nossa amizade, mal sabia eu que passava sempre pelo o amor da minha vida e não sabia que era ela. Depois a gente se encontrou na gravação do Caldeirão de Verão e as especulações já estavam acontecendo. E de fato, por acaso a gente estava se encontrando com muita frequência, talvez o destino?", disse ele.

O artista ainda revelou que não foi tão fácil conquistar o coração de Rafa. "Acho que usei isso a meu favor! Gerou uma expectativa e um desejo no meu coração e deu certo. Difícil foi convencer essa ariana que o amor da vida dela era um leonino, a braveza dela versus a minha autoestima, no final a nossa felicidade é o que importa e estamos muito felizes".

Falando sobre a vida profissional, Nattan afirmou que almeja a carreira internacional. "Esse é um objetivo que espero atingir em breve. Tenho viajado para outros países, estou estudando inglês e por onde passo, seja na Europa, na América Latina ou nos Estados Unidos, tenho sido sempre bem recebido nos lugares, em cada viagem, volto encantado com a cultura local e inspirado a fazer novos projetos abraçando essas novas experiências".

