Quincy Jones, produtor de Michael Jackson, morre aos 91 anos

O produtor e arranjador musicalQuincy Jones faleceu neste domingo, 03, aos 91 anos. De acordo com seu assessor, Arnold Robinson, o músico estava em sua casa em Bel Air, Los Angeles, cercado pela família. A causa da morte não foi divulgada.

"Com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones", disse a família, em um comunicado emitido à imprensa internacional. "E, embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele". As informações são do portal g1.

Carreira

Jones acumulou uma extensa lista de premiações ao longo da carreira, incluindo 28 Grammys, dois Oscars honorários e um Emmy. Foi ele o responsável pela produção de alguns dos álbuns mais famosos de Michael Jackson (1958-2009), como Off The Wall (1979), Thriller (1983) e Bad (1987).

Ele também produziu We Are The World para o projeto de 1985 que reuniu dezenas de estrelas da música com o objetivo de arrecadar fundos no combate à pobreza na África. Lionel Richie, que compôs a canção ao lado de Michael Jackson, descreveu Jones como o “mestre orquestrador”.

Quincy Jones também foi responsável por arranjos para artistas como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald, além de ter participado de turnês ao lado de grandes nomes do jazz, como Count Basie, Lionel Hampton e Billie Holiday. Ele também está por trás da trilha de abertura da série Um Maluco no Pedaço.

