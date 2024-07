Quem era o maquiador das famosas encontrado morto aos 27 anos?

O maquiador Vinicius Walister faleceu aos 27 anos. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento na cidade de São Paulo

O maquiador Vinicius Walister faleceu aos 27 anos. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento na cidade de São Paulo na segunda-feira, 22. Até o momento, a causa da morte não foi revelada publicamente. Ele começou sua carreira em Cuiabá, no Mato Grosso, mas se mudou para São Paulo há dois anos.

Conhecido pelo trabalho com famosas, ele já maquiou artistas como Alinne Moraes, Vanessa Lopes, Thais Braz, Ticiane Pinheiro, Juliette e Emilly Araujo. O profissional da beleza tinha cerca de 16 mil seguidores no Instagram. Ele, que fez 484 publicações, costumava compartilhar fotos e vídeos de seus trabalhos.

A dona do salão de beleza que ele trabalhou em Cuiabá contou que o jovem enfrentava um quadro de depressão. "Mês passado tive uma conversa longa com ele. Ele falou que estava na melhor fase da vida profissional, mas um pouco triste. Depressão é uma doença terrível que pode pegar qualquer pessoa. Ele estava sendo ajudado psicologicamente, mas infelizmente ele se foi. Ele vai deixar saudade para tanta gente", lamentou Adriana Reis Gabriel em entrevista ao Midia News.

Confirmação da morte

A notícia da morte foi confirmada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, que era atendida pelo rapaz. "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do Vinicius Walister Guaragni. Lamento essa perda irreparável e me solidarizo com a família e amigos neste momento. Desejo muita força e conforto aos familiares e amigos neste momento difícil. Que Deus conforte os corações de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo", informou.

Nos comentários, os internautas lamentaram a novidade. "Que tristeza. Que Deus traga todo conforto que a família precisar nesse momento", escreveu o cantor Cesar Menotti. “Menino muito querido e amado pela comunidade de profissionais da beleza em Cuiabá! Isso é muito triste! Que Deus o receba! Pessoa incrível que tive o prazer de trabalhar junto!”, disse outro internauta. “Muito triste saber que uma pessoa tão jovem partiu. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares e o receba em seu Reino Celestial", desejou outra.