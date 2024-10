Quem é a esposa de Maguila? Descubra a história de amor do pugilista brasileiro

Irani Pinheiro é a esposa de Maguila; pugilista morre aos 66 anos nesta quinta-feira, 24

José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu aos 66 anos nesta quinta-feira, 24, em Itu, no interior de São Paulo. Ele estava internado em um hospital há quase um mês recebendo cuidados paliativos para demência. O pugilista foi diagnosticado com um problema de saúde em 2013. Casado com Irani Pinheiro, ele levava uma vida completamente anônima desde que se agravou seu quadro clínico.

Longe dos holofotes, Pinheiro foi a responsável por passar a triste informação ao Brasil sobre a partida precoce do marido. Eles estavam juntos há muitos anos e se conheceram quando ela ainda era uma adolescente, com 17 anos.

Foi uma feira livre o cenário perfeito encontrado por Maguila para conquistar o coração da amada. Ele, insistentemente, ofereceu pastéis para ela na feira da Ponte Rasa, em São Paulo, até que finalmente tomou coragem para deixar ainda mais evidente seu interesse amoroso.

Na época, Irani trabalhava como Professora de datilografia e não deixou se levar fácil para o interesse do lutador. Eles começaram a namorar pouco tempo depois e o romance passou a ser alvo de críticas por acusações de que ela seria uma interesseira.

Apesar dos ataques, a esposa do pugilista não se deixou levar e seguiu ao lado dele até o último momento da sua vida. Os últimos anos foram marcados por dedicação total ao marido, o acompanhando em médicos e levando uma vida discreta, totalmente dedicada. Ela também estava no comando do Instituto Adilson Maguila.

Irani era responsável por atualizar a conta de Maguila no Instagram e mostrar um pouco da rotina do pugilista. O perfil, seguido por mais de 100 mil pessoas, quase não tem registro dela, e conta com fotos caseiras do famoso.

Nos últimos meses, ela apoiou um candidato a vereador chamado Eliseu Gabriel, que teve como propostas incentivo de crianças no esporte e educação, áreas em que o marido sempre trabalhou e usou seu alcance para ajudar o próximo.

VEJA REGISTRO DE MAGUILA E A ESPOSA:

