Quem comprou a mansão de Mário Gomes? Imóvel foi leiloado em 2011

Mário Gomes precisou deixar mansão após decisão da justiça envolvendo leilão; saiba quem comprou a propriedade do ator

Nesta semana, Mário Gomes compartilhou um drama pessoal ao revelar que precisou deixar sua mansão devido a uma decisão judicial. Segundo o Jornal Extra, o imóvel foi leiloado há mais de uma década e comprado por uma associação de servidores públicos, que trava uma batalha para entrar na casa localizada em Joatinga, Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Extra, Gomes teve a propriedade leiloada após perder uma ação trabalhista contra as costureiras de sua antiga empresa de confecções. Como o ator não conseguiu pagar a dívida e os valores não foram encontrados em suas contas bancárias, a justiça interveio e penhorou alguns bens, incluindo a mansão.

Na época, o imóvel foi avaliado em R$ 1,5 milhão, mas foi arrematado por cerca de R$ 720 mil em abril de 2011 pela Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios (ASPAG). No entanto, até o momento, a associação não conseguiu adentrar a mansão, conforme informações do jornal.

Isso porque o ator entrou com diversos recursos, alegando que não foi devidamente intimado sobre o leilão e a penhora. Além disso, o jornal também destacou que o artista alega que o imóvel não pode ser penhorado, já que é o único bem da família. Apesar de protestar contra a decisão, Mário Gomes deixou a casa na segunda-feira, 16.

Ainda segundo Jornal Extra, Gomes deverá ir morar com a filha mais velha na Barra da Tijuca. O artista teve quatro filhos e está longe das novelas desde que atuou em Tempo de Amar, de 2018. No passado, ele chegou a integrar o elenco de grandes folhetins, como Guerra dos Sexos, Uga Uga , Olho por Olho, Bang Bang e A Favorita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mário Gomes (@mariogomes__ator)

Filho de Mário Gomes faz apelo após a família ser despejada:

João Palma, de 18 anos, filho do ator Mário Gomes e da arquiteta Raquel Palma, voltou a se pronunciar no Instagram nesta terça-feira, 17, após o despejo de sua família da mansão milionária do artista no Rio de Janeiro. Nos Stories do Instagram, o jovem disse estar enfrentando ataques e pediu para que parem de enviar mensagens ruins.