Queda de avião: Quais dados a caixa-preta tinha autorização para não gravar?

O avião que caiu em Vinhedo (SP) operava com uma permissão para registrar uma quantidade reduzida de dados em uma de suas caixas-pretas

O avião que caiu em Vinhedo (SP) e resultou na morte de 62 pessoas operava com permissão para registrar uma quantidade reduzida de dados em uma de suas caixas-pretas. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e divulgadas pelo G1, o Flight data recorder (FDR), que tem o objetivo de armazenar os dados do voo, tinha autorização para não gravar 8 dos 91 parâmetros previstos pela legislação brasileira.

E são eles: Frequências selecionadas em Nav 1 e Nav 2; Pressão do freio (sistema selecionado); Aplicação do pedal do freio (direito e esquerdo); Pressão hidráulica (cada sistema); Posição do comando do compensador de arfagem na cabine; Posição do comando do compensador de rolamento na cabine; Posição do comando do compensador de direção na cabine e todas as forças de comando dos controles de voo da cabine (volante, coluna e pedais).

Vale lembrar que existem duas caixas nas aeronaves: uma grava as vozes da cabine e, a outra, tem o objetivo de armazenar os dados do voo. Elas são fabricadas com materiais super resistentes para evitar a destruição, por isso incluem titânio e aço em sua composição. Dentro delas, ficam chips de memória que armazenam todas as informações. Em caso de acidente, o objeto é enviado para um laboratório para a recuperação dos dados gravados.

Caixa-preta de avião da Voepass: saiba o que se ouviu nos últimos momentos

Com exclusividade, o Jornal Nacional teve acesso ao áudio da caixa-preta do avião da Voepass. Nele, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva perguntou o que estava acontecendo ao perceber que o avião estava perdendo sustentação. Em seguida, ele disse sobre "dar potência", uma tentativa para dar estabilidade para impedir o acidente.

Após um minuto, dessa constatação, a aeronave perdeu a altitude e teve o choque com o solo. Durante esse curto período de tempo, os investigadores constataram que a tripulação tentou reagir. A gravação foi encerrada com gritos e o estrondo do choque contra o chão em Vinhedo.