Qual é o nome verdadeiro de Cid Moreira? Apresentador exibiu identidade após rumor

Cid Moreira usava um nome artístico? Apresentador exibiu sua identidade para revelar seu verdadeiro nome após mistério e rumores

Na manhã desta quinta-feira, 3, Cid Moreira faleceu aos 97 anos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Há alguns anos, o apresentador decidiu esclarecer um dos principais rumores de sua carreira. Após muito mistério, o locutor exibiu sua identidade em um vídeo em suas redes sociais e revelou qual era o seu nome verdadeiro.

Durante muito tempo, circulou um boato de que, na verdade, o apresentador se chamava Alcides Alves Moreira . No entanto, ele compartilhou um vídeo segurando sua carteira de identidade nacional para comprovar que seu nome de batismo era realmente Cid Moreira : “Eu vim informar para vocês de uma forma definitiva que meu nome oficial é Cid Moreira”, disse.

“Eu não tenho nada com os Alcides da vida, mas o meu nome é Cid Moreira mesmo. Compartilhem isso. Mas se quiserem, podem chamar de Cidão”, Cid declarou em tom de brincadeira após muitos anos de rumores. Na época em que o vídeo foi publicado, o apelido ‘pegou’ e o apresentador passou a usá-lo com frequência em suas redes sociais.

Cid Moreira faleceu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira, 3, no Rio de Janeiro. De acordo com o programa Encontro, da Globo, ele estava internado no CTI há algumas semanas. Ele foi um dos ícones do telejornalismo brasileiro e marcou gerações com sua voz inconfundível no comando do ‘Jornal Nacional’ por quase 30 anos.

O que causou a morte de Cid Moreira?

Cid Moreira morreu em decorrência da falência de múltiplos órgãos após ficar internado por 29 dias em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro. O apresentador teve complicações em sua saúde após ser diagnosticado com uma infecção no local da diálise que realizava há 3 anos. O quadro de saúde dele se agravou e ele veio à óbito.

"Cid chegou pra gente no dia 4 de setembro. Ele fez 97 anos, é uma idade bastante avançada. Ele chegou com um quadro - ele fazia diálise em casa, tinha um quadro de insuficiente renal crônica - para mais conforto para ele em casa. Ele apresentou um quadro de infecção por conta da diálise prolongada, já estava há três anos fazendo”, contou o médico Dr. Nélio Gomes Jr.

“Ele teve todo o acolhimento perante todas as complicações que poderia ter. Ele evoluiu para a falência de múltiplos órgãos e a gente perde esse controle final. Ele teve muita dignidade no tratamento final. Com a cabeça boa todos os dias. Ele é um ícone!”, o profissional de saúde falou sobre os últimos dias de vida de Cid Moreira.