Público revela se acredita no arrependimento de MC Ryan SP

Público da CARAS Brasil opina sobre pedido de arrependimento de MC Ryan SP

A agressão física de MC Ryan SP (23) contra a ex Giovanna Roque (25) continua dando o que falar e dividindo opiniões. O funkeiro se pronunciou sobre o assunto e pediu perdão publicamente. A atitude surge em meio a cancelamentos de shows, perda de contratos e até saída de assessoria.

"Quero começar pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe de Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Não fui um cara leal à minha família, não fui um cara leal no meu relacionamento. Dei brecha para que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira", iniciou.

"Estou arrependido, estou triste, de um dia para o outro a minha vida mudou. Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano e que eu também erro. E que eu errei. Nada nunca vai justificar meus erros", disse ainda.

O artista refletiu sobre suas amizades e deu a entender ter sido influenciado a fazer o errado. "Eu era um moleque que dava valor para as coisas fúteis da vida, que tinha ao meu lado amigos que não queriam o meu bem. Amigos que estavam vivendo um momento legal que eu estava proporcionando e que não me davam conselhos bons. Errei e estou muito arrependido", afirmou.

A CARAS Brasil questionou o público sobre o pedido de perdão de MC Ryan SP após a exposição da agressão. De acordo com a pesquisa, 88,24% do público não acredita no arrependimento do cantor. Apenas 11,76% dos votantes declararam que acreditam no artista.

Na semana passada, vazou imagem em que Giovanna surge sentada no chão do closet sendo agredida pelo cantor. Ele confirmou a veracidade do material e arquivou seu perfil do Instagram durante um período, o que foi criticado pelos fãs.