Público defende desabafo de Fiuk após caso de Fábio Jr repercutir; vote

No último final de semana, Fiuk dominou as redes sociais após falar abertamente sobre a ausência de Fábio Jr em sua vida. Durante o Dia dos Pais, o artista publicou um texto no Instagram e viralizou com seu desabafo. O caso rendeu muitos comentários, mas o que você acha sobre o assunto? vote!

O desabafo de Fiuk sobre Fábio Jr foi correto? Sim, ele tem direito de falar

Não, isso deve ser resolvido em família

Segundo o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, 59.02% das pessoas que votaram acreditam que Fiuk tem todo o direito de falar sobre seus traumas. Já 40.98%, desaprovam e acham que problemas familiares devem ser tratados apenas dentro de casa.

ENTENDA A CONFUSÃO ENVOLVENDO A FAMÍLIA DE FÁBIO JR

O caso de Fiuk se iniciou após algumas pessoas perceberem que a legenda publicada pelo famoso no Dia dos Pais foi copiada da internet. Após a repercussão, o cantor esclareceu a cópia como uma forma mais suave de expressar os sentimentos confusos que sentiu enquanto tentava produzir algo para homenagear o pai.

"Eu peguei [o texto], porque eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem, eu cheguei até a escrever uma música, que eu não gostei de ouvir. Eu escrevi umas coisas pesadas, que por mais que estivesse sentindo, eu sou amor", explicou o artista.

Ele seguiu desabafando e afirmou que gostaria de se sentir mais confortável para expor o que sente, mas preferiu se resguardar e manter a situação controlada em sua intimidade: "Me dá vontade de falar um monte de coisa? Me dá! Mas comecei a procurar alguma frase que resumisse meus sentimentos em algo mais puro, mais tranquilo, sem ódio no coração. Prefiro nem postar o que escrevi ou a música. Prefiro deixar assim".

Vale lembrar que Fiuk é fruto do relacionamento de Fábio com Cristina Karthalian. Além dele, o artista ainda é pai de outros 4 filhos: Cleo, filha dele com a artista Glória Pires, Tainá Galvão, Krízia Galvão e o caçula, Zaíon, filho do casamento do cantor com Mari Alexandre.