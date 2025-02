Psicanalista explica medo da morte de Jade Magalhães após a maternidade

A influenciadora Jade Magalhães, esposa do cantor Luan Santana, diz que está com "medo de morrer" desde o nascimento da filha, Serena, de um mês

A influenciadora Jade Magalhães, esposa do cantor Luan Santana, relatou recentemente aos seus seguidores que passou a ter medo de morrer após o nascimento da filha, Serena, de quase dois meses. A sensação, comum durante a maternidade, possui uma explicação psicanalítica que pode impactar a relação entre mãe e filho .

Segundo a psicanalista Cintia Castro os sentimentos de insegurança são comuns na maternidade, sobretudo no início: “Quando uma mulher vira mãe, a insegurança começa a fazer parte da rotina e o medo da morte, relatado por muitas mulheres nesse período, pode ser entendido tanto por razões psicológicas quanto emocionais”, declarou em entrevista ao Portal LeoDias.

Cintia esclarece que esses sentimentos são resultados de mudanças psicologicas – com o despertar de um senso de responsabilidade e instito protetor – e fisicas – mudanças hormonais pós-parto que intensificam a vulnerabilidade emocional. “Esses sentimentos são naturais, pois agora há alguém que depende totalmente dela. Além disso, pensar ou imaginar não estar presente para ver o filho crescer pode ser uma fonte significativa de ansiedade”, explica.

E exemplifica como isso pode mudar a rotina da mãe e nos possíveis problemas a longo prazo:

“O medo de perder a própria vida e deixar os filhos desamparados pode se manifestar em situações do dia a dia, como dirigir, fazer compras ou até mesmo sair de casa sozinha, atividades que antes eram realizadas sem preocupações. Esse estado de alerta constante pode com o tempo, causar ansiedade e estresse, afetando o bem-estar emocional da mãe. Se esses medos começarem a dominar sua vida, não só ela poderá sentir-se sufocada e sobrecarregada, mas também poderá impactar o ambiente ao seu redor. A mãe pode começar a se isolar ou evitar certas atividades que são importantes para o desenvolvimento pessoal e familiar. Apesar de pouco falarem sobre o assunto esse tipo de sentimento é mais comum do que se imagina”, esclarece.

Os filhos podem ser afetados

Segundo ela os filhos são sensíveis às emoções dos pais e essa superproteção da mãe consigo mesma pode se estender aos herdeiros:

“O medo pode levar a mãe a se tornar super protetora […] Se elas veem a mãe frequentemente preocupada ou com medo, podem adotar esses comportamentos como normais, reagindo com ansiedade a novas experiências e até mesmo se isolando. O dano a saúde emocional da criança pode levar a adultos com vários problemas tanto na vida pessoal como na vida profissional”, relata.

No entanto, para a maioria das mães, esse sentimento faz parte apenas do início da maternidade e tende a melhorar com o tempo conforme a mulher ganha mais confiança em seu papel de mãe, mas para outras mulheres não é assim.

“Fatores que podem agravar esse sentimento incluem falta de apoio emocional, estresse contínuo, e outras pressões externas. Se a mãe não tem um suporte sólido, ou se enfrentam problemas financeiros ou de saúde, o medo pode se tornar mais presente. É primordial que as mães saibam e sintam que não estão sozinhas nesse momento tão delicado e sensível. Com tempo, compreensão e apoio, é possível encontrar equilíbrio e viver uma maternidade saudável”, diz.

