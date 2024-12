Produtor cultural faz apelo ao governo para ajudar o Retiro dos Artistas: 'Aqui não é uma brincadeira'

Em entrevista à CARAS Brasil, produtor responsável por descobrir grandes nomes da música fala sobre trajetória artística e vida no Retiro dos Artistas

O produtor cultural Adonis Karan (81) é mais um dos novos moradores do Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um lar para grandes nomes do cenário da arte brasileira. O artista foi um dos pioneiros da televisão no Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre sua adaptação na nova residência e faz apelo ao governo para ajudar no local: "Aqui não é uma brincadeira".

Na época da conversa com o artista, realizada no começo de dezembro, tinha um pouco mais de 20 dias que Adonis estava morando no Retiro dos Artistas. Ele revela que já era uma vontade antiga esta mudança ao lar, mas só se transferiu após se recuperar de um problema de saúde.

"Sempre tive vontade de vir para cá, ficava naquela expectativa. Há 6 meses eu tive um problema sério de saúde e fui para o interior de São Paulo me cuidar, minha família toda mora no interior de São Paulo. Assim que eu me recuperei, eu liguei para Cida [administradora geral] e falei: 'Dessa vez eu quero ir'. As pessoas aí fora querem muito vir para cá", declara.

Adonis Karan é só elogios para o Retiro dos Artistas, mas o veterano confessa que gostaria de ver o auxílio do governo, seja Federal, Estadual ou Municipal, para ajudar a preservar o local, pois não é uma tarefa fácil manter e proporcionar essa qualidade de vida aos moradores.

"Tem uma imagem extraordinária, a única coisa mais lamentável que existe, na verdade, é a falta de apoio oficial. Isso aqui tinha que ser um órgão bancado pelo governo, seja qual for, Federal, Estadual ou Municipal. Você precisa ver a luta. Eu sei a batalha que eles fazem [para manter o Retiro]. O custo disso aqui é enorme, isso aqui não é uma brincadeira. As pessoas são extremamente bem tratadas", afirma.

NA HORA CERTA

Adonis Karen tem uma trajetória importante para a cultura brasileira, onde foi responsável por produzir grandes festivais nas décadas de 1960 e 1970. Estes eventos apresentaram grandes nomes da música ao público, como Chico Buarque (80), Caetano Veloso (82), Gilberto Gil (82), Gonzaguinha (1945-1991), entre outros. O artista relembra:

"Eu comecei exatamente na TV Excelsior, eu fazia um programa que era dirigido por Manoel Carlos, e era apresentado pela atriz Bibi Ferreira, minha querida amiga. Depois, eu estava na TV Globo, nos anos 1960, e como eu já estava com esse programa e já conhecendo toda aquela turma de artistas, a TV Globo me pediu para que fosse coordenador do Festival da TV Record aqui no Rio. Isso foi em 1966", relembra.

O artista reconhece sua importância para a cultura brasileira e declara: "[Tenho] muito orgulho. A gente tem uma história. Felizmente, eu digo sempre que eu estava no lugar certo, na hora certa, no dia certo quando eu comecei".

"Eu me lembro desse pessoal todo começando, todos meus amigos, Gonzaguinha, Belchior, Chico, Caetano. Naquele período inicial deles, os sonhos. Aqueles festivais da década de 1960, 1970 é que realmente deram condições para que eles serem o sucesso que são hoje. Jamais seriam se não fossem os festivais", analisa.

Karan lamenta a falta de festivais musicais para descobrir novos talentos: "Eu conheço talentos novos, ao longo desses últimos anos, que são tão bons, mas que não tem a menor chance de poder mostrar o seu trabalho. Uma criatividade incrível para fazer uma melodia para fazer uma letra e não tem onde mostrar", confessa.

PARAR? NEM PENSAR!

Adonis Karan reforça que não tem planos de sair da vida artística, pelo contrário, ele está com ideais de produzir um novo festival em 2025. O produtor menciona que está muito feliz por morar no Retiro dos Artistas e celebra a liberdade que o local dá para os seus moradores.

"Eu já estou [me preparando] para fazer um novo festival próximo ano. A gente pode sair, fazer o que quiser e tudo mais. Tem os procedimentos internos, você apenas justifica, vai, faz e volta. Essa coisa toda é para o seu próprio bem. O Retiro é um refúgio fantástico, muito bem administrado, todas as coisas funcionam, tem toda uma estrutura maravilhosa", finaliza o produtor musical.

