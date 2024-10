Preta Gil faz reflexão em meio a tratamento de câncer: 'Um dia de cada vez'

Cantora e empresária, Preta Gil tem recebido acompanhamento médico desde o mês de agosto para tratar um câncer colorretal

Preta Gil (50) usou os Stories de seu perfil do Instagram para fazer uma reflexão sobre o momento que está vivendo. A cantora e empresária encara agora uma nova fase do tratamento de um câncer colorretal, que foi retomado em agosto deste ano.

"Acordei falante, que é um bom sinal", começou Preta Gil . "Assim vamos, um dia de cada vez. É uma luta. Só nós que vivemos sabemos como são os altos e baixos, mas apegados muito mais aos altos do que os baixos. Obrigada pelo carinho de sempre."

A artista explicou que pretendia fazer uma caminhada na esteira, para aproveitar que acordou mais disposta, e que, nesta quinta-feira, 23, quando chegasse ao Rio de Janeiro, voltaria às aulas de pilates. Além disso, ela também explicou que iria para o hospital para a retirada da bolsa de quimioterapia.

Leia também: Médico explica remissão do câncer de Preta Gil: 'Para sempre monitorada'

"Continuo com minha bolsinha de químio e às 15h ela deve apitar. Já estarei lá no hospital para tirá-la. Minhas oncologistas foram certeiras nesses antimédicos que eu tomei, de ontem para hoje melhorei muito", explicou.

A cantora ainda diz que o tratamento envolve outras esferas além da parte do corpo acometida pelo câncer. "Faço uma alimentação super saudável, tem horinhas que eu saio porque sou gente e meus médicos deixam comer uma coisinha diferente, dá desejo também. Fazer exercício físico, que já falei várias vezes."

"É importante falar sobre se cuidar, cuidar do corpo como um todo, como estamos fazendo no tratamento oncológico. Temos todo um organismo, um ecossistema, que funciona e precisa estar são. Estou tratando e curando as duas coisas", completou Preta Gil, na sequência de Stories.

Leia mais em: Em tratamento contra câncer, Preta Gil revela técnica com laser: 'Melhora'

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE PRETA GIL EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: