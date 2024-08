Preta Gil abre o jogo sobre vida amorosa e revela planos de casamento

Preta Gil abriu o jogo sobre a vida amorosa e revelou que está apaixonada por duas pessoas. A cantora também revelou que já faz planos de casamento

Na última quarta-feira, 14, Preta Gil lançou Os Primeiros 50, sua primeira autobiografia. O evento aconteceu em uma livraria do Rio de Janeiro.

Em entrevista para o GShow, a cantora abriu o jogo sobre a vida amorosa e revelou que faz planos de casamento. “Ainda quero me casar várias vezes, quero casar na praia, já tenho vários planos de casamento, quero ter alguns maridos e esposas. A vida está só começando para mim! Estou, totalmente [apaixonada] por duas pessoas. Não tem como [contar], é muito melhor o segredo, porque aí a gente não contando, a gente consegue circular, ficar, beijar e não derrota, é uma vida muito mais fluida assim”, disse ela.

Na ocasião, a famosa também relembrou uma atitude gordofóbica de Silvio Santos. “O Silvio é um retrato de uma época, ele não fez aquilo por mal, não fez porque estava me maltratando, espezinhando. É geracional, se ele tivesse essa noção, por exemplo, que eu fiquei muito chateada e triste, ele teria me procurado porque a gente tem uma relação de respeito mútuo um pelo outro. Na época mesmo, eu saí do estúdio aos prantos, todo mundo que estava ali viu como eu fiquei triste”.

Por fim, Preta comentou sobre a importância do amor próprio. “A minha existência é para que as pessoas entendam que não se deve fazer comentário sobre o corpo de ninguém, independente se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Acho que nós mulheres evoluímos muito nesses 21 anos de carreira que eu tenho e eu falo muito sobre isso, sobre o recorte de época, como era quando eu comecei e como é hoje, como eu fui evoluindo hoje”.

Ex-marido de Preta Gil se pronuncia

O personal trainer Rodrigo Godoy abriu o jogo sobre a autobiografia lançada por Preta Gil, no qual ela fala, entre outros assuntos, sobre o fim do casamento deles. Ao responder uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram, ele disse que não pretende ler o livro e disse que ela está cumprindo uma promessa que fez de “ferrar” com sua vida.

"Não li, não lerei, porém, tenho certeza de como vão estar escritas as coisas quando chegar na minha parte, porque usa muito as minhas palavras para dar ênfase, peso e gravidade sobre o assunto que quer dizer, independente de qual seja, conheço muito mais do que ninguém, também é muito bem assessorada, e sei também que vai passar superficialmente por cima de assuntos que não quer dar importância porque não é interessante", disparou ele.

Rodrigo contou que foi sondado por empresas e editoras para também escrever um livro e recusou a oferta, mas está repensando a decisão. "Talvez seja um mal necessário, espero que leiam porque a história toda é muito mais profunda do que esse resumo de que o macho escroto fez isso e aquilo".

"[Preta] sempre deixou muito claro que iria fazer de tudo para f***e minha vida e está cumprindo o prometido em toda oportunidade que tem. Estou quietinho na minha há um bom tempo, nunca falei nada, nunca fui a lugar nenhum. Também posso abrir minha boquinha para falar dos outros, inclusive de um monte de amizade que me crucificou, um monte de gente que tem telhado de vidro e memória curta, um bando de hipócrita. Se abrir minha boca para falar dos outros, a casa de uma galera cai. É de um monte de coisa, não é só de relacionamento, não", encerrou Godoy.