Ex de Preta Gil rompe o silêncio sobre revelações da cantora em biografia

Rodrigo Godoy abriu o jogo sobre a autobiografia lançada por Preta Gil, no qual ela fala, entre outros assuntos, sobre o fim do casamento deles

O personal trainer Rodrigo Godoy abriu o jogo sobre a autobiografia lançada por Preta Gil, no qual ela fala, entre outros assuntos, sobre o fim do casamento deles. Ao responder uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram na noite desta segunda-feira, 12, ele disse que não pretende ler o livro e disse que ela está cumprindo uma promessa que fez de “ferrar” com sua vida.

"Não li, não lerei, porém, tenho certeza de como vão estar escritas as coisas quando chegar na minha parte, porque usa muito as minhas palavras para dar ênfase, peso e gravidade sobre o assunto que quer dizer, independente de qual seja, conheço muito mais do que ninguém, também é muito bem assessorada, e sei também que vai passar superficialmente por cima de assuntos que não quer dar importância porque não é interessante", disparou ele.

Rodrigo contou que foi sondado por empresas e editoras para também escrever um livro e recusou a oferta, mas está repensando a decisão. "Talvez seja um mal necessário, espero que leiam porque a história toda é muito mais profunda do que esse resumo de que o macho escroto fez isso e aquilo."

"[Preta] sempre deixou muito claro que iria fazer de tudo para f***e minha vida e está cumprindo o prometido em toda oportunidade que tem. Estou quietinho na minha há um bom tempo, nunca falei nada, nunca fui a lugar nenhum. Também posso abrir minha boquinha para falar dos outros, inclusive de um monte de amizade que me crucificou, um monte de gente que tem telhado de vidro e memória curta, um bando de hipócrita. Se abrir minha boca para falar dos outros, a casa de uma galera cai. É de um monte de coisa, não é só de relacionamento, não", encerrou Godoy.

O que Preta Gil disse sobre Rodrigo?

Em seu livro, Preta Gil falou sobre o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy em meio ao seu tratamento contra um câncer e disse que seu ex-marido tentou silenciá-la e impedir que contasse tudo. "Eu me separei pela negligência do Rodrigo comigo", diz a famosa, que conta que estava cansada de passar mal sozinha e ser abandonada pelo produtor.

A cantora passou mal em sua casa no Rio, em janeiro de 2023, e desmaiou após um sangramento. Rodrigo e sua cozinheira a levaram para o hospital, mas ele não esteve presente na rotina médica da esposa. Segundo a cantora, ele afirmava ter fobia de hospital para não passar a noite com ela.

O início do fim começou quando ele não cancelou uma viagem ao Uruguai, mesmo estando a cantora em um estado de saúde delicado. Pouco depois, ela sofreu uma sepse que quase a matou. Mais tarde, descobriu que a viagem tinha como objetivo encontrar a amante e que eles teriam viajado juntos para o Chile em outubro de 2022 e para Los Angeles em novembro do mesmo ano. Com informações do protal Quem.