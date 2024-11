Poze do Rodo faz surpresa romântica para esposa e rebate boatos de traição

Em suas redes sociais, Poze do Rodo mostrou uma surpresa romântica que fez para a esposa Vivianne Noronha e ainda rebateu boatos de traição

Em suas redes sociais, Mc Poze do Rodo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 27, o artista mostrou uma surpresa romântica que fez para a esposa Vivianne Noronha. Poze presenteou a amada com um buquê de flores gigante e alguns balões em formato de coração.

Em seguida, Poze mostrou o quarto todo decorado e fez questão de rebater os boatos de traição. "Mais um vitória para mim em cima daqueles que sabem de tudo mas não sabem de nada. Essa curiosidade de vocês de saber como está a minha virruma a vida de vocês? Vocês nunca sabem de nada, apenas deduzem que é. Bando de mula que tem a vida amargurada e frustrada e por isso tem inveja de alguém que vive feliz", disse.

Por fim, o famoso afirmou que o presente não se trata de um pedido de desculpas e sim foi para celebrar o primeiro mês do casamento entre ele e Vivi.

A influenciadora digital Vivianne Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, é alvo da Operação Rifa Limpa, realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga sorteios ilegais divulgados em redes sociais. A Delegacia de Defraudações investiga os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais. Joias do funkeiro foram apreendidas pelos agentes. Diante da repercussão do caso, ela surgiu nos stories do Instagram negando as acusações, e ainda culpa a imprensa. "Fake News", alega.

A jovem inicia o vídeo dizendo que acordou mais uma dia "com os cabelos lindos" e tenta tranquilizar seus seguidores. "Porém, com visitas inesperadas, mas só vim tranquilizar minhas seguidoras lindas, que estão preocupadas, que está tudo certo. Estamos em casa (...) Começaram essa coisa aí toda, mas já está sendo resolvido. Os advogados já estão por aí resolvendo e está tudo certo, tá bom?”, diz.

“E outra coisa, tá? Estou vendo aí na televisão, na mídia, sites de fofocas, soltando muito fake news, muito fake news, vocês não estão certo com isso, mas está tudo bem. E também esses sites aí, esses jornalistas que estão me mandando mensagem, querendo saber de alguma coisa (...) Meu amor, aqui você não entra, continua com o fake news de vocês, que de mim vocês não tem nada”, dispara.

Em vídeo compartilhado no Instagram, Poze também falou sobre a ação, ressaltando que sua esposa foi o único alvo da operação. "Os caras vieram aqui em casa, mandado de busca e apreensão. Eu não sou o indiciado, não foi sobre mim. Foi sobre minha esposa. Mas como vocês sabem também nós estamos super tranquilos, não fazemos nada de errado. Sabe como é, né? Quando o favelado começa a colocar a 'bagaça' no bolso, incomoda. E é isso aí. Creio eu que até semana que vem já estará tudo resolvido. Meus carros, meus ouros, celular, tudo o que levaram... porque levaram tudo. Eu não estou nem no 'bagulho', mas levaram. Mas tranquilo. (...) Tudo sendo resolvido com os nossos advogados", disse.

