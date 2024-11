Esposa de Poze do Rodo nega envolvimento em esquema ilegal de sorteio de rifas: 'Fake news'

Vivianne Noronha é alvo, nesta sexta-feira, 1º, da Operação Rifa Limpa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, contra sorteios ilegais divulgados nas redes sociais; ela nega

A influenciadora digital Vivianne Noronha (20), esposa do MC Poze do Rodo (25), é alvo da Operação Rifa Limpa, realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 1º, que investiga sorteios ilegais divulgados em redes sociais. A Delegacia de Defraudações investiga os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais. Joias do funkeiro foram apreendidas pelos agentes. Diante da repercussão do caso, ela surgiu nos stories do Instagram, no início desta tarde, negando as acusações, e ainda culpa a imprensa. "Fake News", alega.

A jovem inicia o vídeo dizendo que acordou mais uma dia "com os cabelos lindos" e tenta tranquilizar seus seguidores. "Porém, com visitas inesperadas, mas só vim tranquilizar minhas seguidoras lindas, que estão preocupadas, que está tudo certo. Estamos em casa (...) Começaram essa coisa aí toda, mas já está sendo resolvido. Os advogados já estão por aí resolvendo e está tudo certo, tá bom?”, diz.

“E outra coisa, tá? Estou vendo aí na televisão, na mídia, sites de fofocas, soltando muito fake news, muito fake news, vocês não estão certo com isso, mas está tudo bem. E também esses sites aí, esses jornalistas que estão me mandando mensagem, querendo saber de alguma coisa (...) Meu amor, aqui você não entra, continua com o fake news de vocês, que de mim vocês não tem nada”, dispara.

Em vídeo compartilhado no Instagram, Poze também falou sobre a ação, ressaltando que sua esposa foi o único alvo da operação. "Os caras vieram aqui em casa, mandado de busca e apreensão. Eu não sou o indiciado, não foi sobre mim. Foi sobre minha esposa. Mas como vocês sabem também nós estamos super tranquilos, não fazemos nada de errado. Sabe como é, né? Quando o favelado começa a colocar a 'bagaça' no bolso, incomoda. E é isso aí. Creio eu que até semana que vem já estará tudo resolvido. Meus carros, meus ouros, celular, tudo o que levaram... porque levaram tudo. Eu não estou nem no 'bagulho', mas levaram. Mas tranquilo. (...) Tudo sendo resolvido com os nossos advogados", disse.

SOBRE A OPERAÇÃO RIFA LIMPA

De acordo com o site G1, a Operação Rifa Limpa cumpre 10 mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais e outros envolvidos em uma organização criminosa responsável por esquema ilegal de sorteio de rifas pelas redes sociais e lavagem de dinheiro. A ação visa apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores.

Todas as joias de MC Poze do Rodo foram apreendidas, incluindo cordões ornados com ouro. Ele também está sendo investigado no inquérito. Além de Vivianne, os policiais fizeram buscas contra outros influenciadores, como Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Bolívar Guerrero Silva, cirurgião plástico equatoriano que foi preso em 2022, acusado de manter uma paciente em cárcere privado.

Segundo as investigações, o esquema reproduz parâmetros da Loteria Federal para dar aparência de credibilidade e legalidade aos sorteios, mas utiliza um aplicativo customizado e não auditado — com fortes indícios de manipulação.

Fazer rifas no Brasil requer autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda. A prática também é exclusiva de instituições sem fins lucrativos.

CASAMENTO NO ÚLTIMO SÁBADO

Nascida e criada na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, mesmo lugar em que cresceu Poze do Rodo, Vivianne Noronha é mãe de três filhos, frutos de seu relacionamento com o funkeiro: Júlia (4), Miguel (2) e Laura (1). A influenciadora carioca se tornou mãe pela primeira vez aos 15 anos.

Foi na comunidade do Rodo que o casal se conheceu, antes mesmo do artista estourar. Com o sucesso dele, Vivianne foi ficando conhecida pelo Rio e se tornou influenciadora digital. Hoje, ela acumula mais de 1,6 milhões de seguidores no Instagram.

Vivianne e MC Poze se casaram no último sábado (26), e os detalhes do enlace foram compartilhados nas redes sociais.

