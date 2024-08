Na Grécia, Maya Massafera aposta em look com cores da bandeira brasileira

A convite de Anitta, Maya Massafera foi curtir o verão europeu em grande estilo ao lado de outros amigos famosos da cantora

Maya Massafera está em Mykonos, acompanha de Anitta e de outros amigos famosos da poderosa, que planejou a viagem. Nesta quarta-feira (14), a influenciadora dividiu alguns registros do que tem feito por lá e chamou atenção com o look despojado que escolheu para curtir o dia, que segue a estética "Brasilcore".

"Brasil na Grécia", escreveu a criadora de conteúdo na legenda da publicação. Para curtir o dia quente, Maya vestiu uma regata verde e um shorts esportivos, que lembram um uniforme de futebol da Seleção Brasileira. Além disso, a influencer também investiu em óculos escuros e um colar dourado como acessórios.

A estética adotada por Maya Massafera, viralizou no exterior, quando pessoas de fora do país passaram a vestir camisetas do Brasil, assim como as suas cores, de forma estilosa e investindo em acessórios que remetem a algumas características culturais encontradas somente por aqui.

Nos comentários, fãs da influenciadora não economizaram nos elogios: "Eu amo essa estética brasileirinha. Está linda!", escreveu uma seguidora. "Volta logo para o Brasil. Adorei!', comentou o outro. "Você está linda e brilhante como sempre, Maya", elogiou um admirador dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maya Massafera (@mayamassafera)

Maya fala de vida amorosa na Grécia

Para que os fãs acompanhem seus dias relaxantes em Mykonos de pertinho, Maya passou a gravar um diário de viagem, onde mostra os destaques de seu dia por lá. No primeiro episódio, a influenciadora não escondeu que quer viver um romance no exterior:

"Minha função é achar um boy, só pra tirar essa teia de aranha". Anitta que promoveu a viagem de amigas relatou aos fã que a influencer está cheia de energia para curtir ao máximo tudo o que a cidade grega tem a oferecer: "A Maya estava deitada, assim, aí eu falei: 'vocês querer ir pra festa, pra balada?', ai você levantou e disse: 'Hoje eu quero dançar!".