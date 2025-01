Poliana Rocha responde se vive relação de fachada com a nora, Virginia Fonseca

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha falou sobre sua relação com a nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 15, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre como é a relação dela com a nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca.

"Você e a Virginia se dão bem mesmo ou é só fachada?", quis saber a pessoa. "Já passei por vários desafios na minha vida, superei muitas coisas, ainda vivo vencendo vários desafios dia a dia, e sou extremamente de verdade. No dia que não estou bem, pode ter certeza que meu semblante cai, sou transparante, todo mundo já manda mensagem. Quando estou feliz, dou minhas gargalhadas, todos sabem que estou bem. Eu jamais manteria um relacionamento por conta de fachada, para mostrar para os outros, não sou dessas", iniciou a mãe de Zé Felipe ao responder o questionamento.

Boa relação

E complementou: "Graças a Deus tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que nós cultivamos ao longo desses anos, baseado em respeito e cumplicidade... Eu sei até onde posso ir com ela, quando tenho que recuar, e ela também. Se não fosse também, eu falaria aqui. 'Não é bom, ela vive a vida dela e eu vivo a minha'. Mas graças a Deus temos um relacionamento abençoado".

Recentemente, a mãe de Zé Felipe contou se Virginia deixa ela contribuir na educação de seus netos,Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “A Virginia é muito de boa! Eu que tenho bom senso e sei até onde posso interferir na educação deles!”, respondeu a esposa do cantor Leonardo.

